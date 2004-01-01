FR
Tubulure d’interconnexion pour brassard de pression adulte, 3,0 m (9.84' )

Connecteur de tubulure 6 mm

Connecte tous les brassards de PNI Philips réutilisables et à usage unique pour adulte/enfant aux moniteurs. À utiliser uniquement avec les brassards pour adulte et enfant. NE PAS UTILISER avec les brassards pour nouveau-né.

Tubulure pour brassards de PNI
Tubulure pour brassards de PNI
Type de patient
  • Enfant, adulte
Longueur de la tubulure
  • 3,0 m
Informations sur le produit
Informations sur le produit
Compatible avec l’équipement Philips Healthcare
  • M1008A, M1008B, M3000A, M3001A, M3002A, 860335, 862474, 862478, 863055, 863057, 863058, 863059, 863060, 863061, 863062, 863063, 863064, 863065, 863066, 863068, 863069, 863070, 863071, 863072, 863073, 863074, 863079, 863080, 863081, 863082, 863275, 863276, 863278, M8105A, M8105AT, M8102A, M2636C, M3535A, M3536A, M3536M, M1350B, M1350C, M2702A, M2703A, M2704A, M2705A, M8105AS
Catégorie de produit
  • PNI
Compatible avec l’équipement médical d’autres fabricants
  • Non
Type de produit
  • Tubulure
Certification CE
  • Oui
Utilisation monopatient OU multipatient
  • Utilisation multipatient
Poids
  • 0,150 kg
Fabriqué sans latex de caoutchouc naturel
  • Oui
Conditionnement
  • 1 tubulure par sachet
Durée de conservation minimum
  • Aucune
Stérile OU non stérile
  • Non stérile
Compatible avec d’autres consommables
  • Brassards de PNI Philips
