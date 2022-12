Voir plus de détails

Utilisez les options SuperZoom et XperHD pour visualiser les détails précis d’une anatomie difficile. SuperZoom permet de réduire ou d’agrandir une image de 32 % à 420 % sans aucune dégradation de la qualité. L’affichage haute définition XperHD offre des images cliniques nettes et impeccables dans leur format entier. Tous les membres d’une équipe peuvent ainsi voir clairement les vaisseaux distaux et tortueux, les contours des lésions et bien plus encore.