Traitement des patients à haut risque

Les interventions devenant de plus en plus complexes, vos défis se multiplient. Le nombre croissant de patients présentant un indice de masse corporelle élevé représente l’un de ces défis. En effet, il est possible que la visualisation de leur structure anatomique nécessite une dose plus élevée, impliquant un examen fluoroscopique plus long. L’imagerie à faible dose de ClarityIQ vous assure une plus grande flexibilité dans la gestion des niveaux de dose et l’allongement de la durée des examens fluoroscopiques des patients obèses et à haut risque.