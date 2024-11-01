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Application clinique de radiothérapie guidée par IRM

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MRCAT Bassin vous permet de planifier la radiothérapie en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. En un seul examen IRM, MRCAT Bassin offre un contraste optimal des tissus mous pour la délimitation cible et la délimitation des organes à risque, ainsi que des unités Hounsfield continues pour les calculs de dose. Les données MRCAT (IRM pour le calcul de l’atténuation) peuvent être utilisées pour l’exportation vers des systèmes de planification de traitement pour les calculs de dose équivalents pour la TDM**. En outre, l’imagerie par résonance magnétique permet un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant l’aspect et la sensation de la TDM.

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Caractéristiques
Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
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MRCAT Bassin vous permet de planifier la radiothérapie de patients atteints de cancer pelvien (hommes et femmes) avec tumeurs des tissus mous en utilisant l’IRM comme solution à modalité unique. Non seulement cela étend les avantages du contraste exceptionnel des tissus mous de l’IRM à la planification de la radiothérapie, mais cela élimine également du processus l’enregistrement IRM-TDM laborieux et sujet à erreurs, réduisant ainsi les incertitudes et la complexité.

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Protocole d’imagerie rapide et cohérent
Protocole d’imagerie rapide et cohérent

Protocole d’imagerie rapide et cohérent

Le protocole d’imagerie MRCAT Bassin dédié comprend une séquence mDIXON multi-contraste, haute résolution unique comme source de génération d’images MRCAT. Cette acquisition est accélérée par Compressed SENSE, qui offre plus de confort au patient en réduisant le temps à passer dans le scanner. En outre, le protocole est normalisé pour fournir des résultats cohérents. Une acquisition T2W 3D complémentaire fournit une grande précision géométrique et une qualité d’image haute résolution afin d’obtenir une délimitation précise de la cible et des structures critiques. La durée totale du protocole d’imagerie est de moins de 15 minutes.

Protocole d’imagerie rapide et cohérent

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Génération automatique d’images TDM synthétiques
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Les images MRCAT sont générées automatiquement en utilisant l’acquisition mDIXON comme source. Le post-traitement d’images intégré s’exécute en arrière-plan, en parallèle de l’acquisition des images, ce qui ne rajoute pas de temps à la session d’acquisition. Des algorithmes intelligents et validés permettent la segmentation automatique des tissus et l’attribution d’unités Hounsfield continues pour fournir des images MRCAT avec des informations de densité de type TDM pour les calculs de dose.

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Précision dans la planification des doses
Précision dans la planification des doses

Précision dans la planification des doses

Les images MRCAT ont une précision géométrique élevée* et des études de validation ont montré que les plans de dose basés sur MRCAT sont fiables et aussi précis** que les plans TDM, favorisant ainsi la confiance dans la planification des doses.

Précision dans la planification des doses

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Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement
Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement

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Les ensembles d’images basés sur la RM avec des unités Hounsfield continues permettent un positionnement CBCT basé sur le contraste des tissus mous ayant l’aspect et la sensation de la TDM. Vous pouvez également utiliser des données MRCAT pour générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR) basées sur la RM pour permettre le positionnement du patient à l’aide de la structure osseuse.

Positionnement du patient basé sur l’imagerie par RM uniquement

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Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips
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Pour intégrer avec succès la radiothérapie par IRM uniquement dans votre routine clinique, nous sommes conscients que vous devez aller au-delà de l’imagerie elle-même et prendre en compte des étapes importantes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous sommes prêts à vous assister tout au long de ce processus. À cette fin, nous proposons des descriptions de flux de travail dédiés, un partage des meilleures pratiques et des formations sur mesure, conçues pour vous aider à adopter ce nouveau paradigme thérapeutique.

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  • Libérer la véritable puissance de la simulation par RM
  • Protocole d’imagerie rapide et cohérent
  • Génération automatique d’images TDM synthétiques
  • Précision dans la planification des doses
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Fiche technique

MRCAT Bassin
MRCAT Bassin
Systèmes IRM compatibles
  • Ingenia 1.5T et 3.0T MR-RT, Ambition 1.5T MR-RT et Elition 3.0T MR-RT
MRCAT Bassin
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  • * Définition de “précision” : l’acquisition des images MRCAT fournit une précision géométrique <±1 mm pour les données d’image dans un volume sphérique d’un diamètre <20 cm (DSV) et une précision géométrique <±2 mm pour les données d’image dans un volume sphérique d’un diamètre <40 cm (DSV)*. * Limité à 32 cm dans le sens z dans plus de 95 % des points dans le volume
  • ** La dose simulée basée sur des images MRCAT ne diffère pas (critère d’analyse gamma 3 %/3 mm réalisé dans 99 % des voxels dans la veine tibiale postérieure ou dépassant 75 % de la dose maximale) chez 95 % des patients atteints de cancer pelvien par rapport au plan basé sur la TDM pour EBRT.

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