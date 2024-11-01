MRCAT Bassin

Faites fonctionner aujourd’hui le système de radiothérapie par IRM uniquement de Philips

Pour intégrer avec succès la radiothérapie par IRM uniquement dans votre routine clinique, nous sommes conscients que vous devez aller au-delà de l’imagerie elle-même et prendre en compte des étapes importantes telles que le marquage patient, la vérification de la position et l’assurance qualité. Nous sommes prêts à vous assister tout au long de ce processus. À cette fin, nous proposons des descriptions de flux de travail dédiés, un partage des meilleures pratiques et des formations sur mesure, conçues pour vous aider à adopter ce nouveau paradigme thérapeutique.