Découvrez une avancée décisive en imagerie 3.0T grâce à la conception unique du système d’imagerie Philips MR 7700, optimisée avec des gradients XP et l’IA*. Le système est conçu pour répondre au besoin urgent de satisfaire les attentes cliniques actuelles et de faciliter les programmes de recherche les plus difficiles. Il offre une précision, puissance et endurance élevées pour un diagnostic fiable. Il fournit une imagerie de diffusion de qualité et permet de plonger dans les neurosciences. Étendez vos capacités d’acquisition grâce à une solution d’imagerie et de spectroscopie multi-noyau entièrement intégrée pour explorer de nouveaux parcours cliniques sans compromettre vos processus d’imagerie clinique ou le confort de vos patients en tunnel large. Le MR 7700 promet aussi une expérience de qualité grâce à la simplicité d’utilisation des fonctions d’un scanner 3.0T clinique bien pensé et à un processus sans compromis. Désormais, aussi bien les scientifiques que les cliniciens peuvent planifier aisément.
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Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
L’excellence en neurosciences
L’excellence en neurosciences
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
L’excellence en neurosciences
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
L’excellence en neurosciences
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
Solution d’imagerie innovante
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Intégration fluide des multi-noyaux
Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
Accélérez vos examens
Accélérez vos examens
Accélérez vos acquisitions cliniques jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique³ grâce à Compressed SENSE. Cette méthode est adaptée à toutes les anatomies et peut être utilisée pour tous les contrastes anatomiques, à la fois pour les imageries 2D et 3D. La technologie MultiBand SENSE rend l’imagerie DTI jusqu’à 45 % plus rapide, avec une qualité d’image pratiquement identique⁴, ou permet de maintenir une durée d’acquisition similaire et d’acquérir deux fois plus de directions de diffusion. Pour l’IRMf, une couverture anatomique deux fois plus grande peut être acquise⁴, avec une durée d’acquisition similaire. Vous pouvez également collecter deux fois plus de volumes par unité de temps, sans compromettre le rapport signal-bruit⁴.
Accélérez vos examens
Accélérez vos acquisitions cliniques jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique³ grâce à Compressed SENSE. Cette méthode est adaptée à toutes les anatomies et peut être utilisée pour tous les contrastes anatomiques, à la fois pour les imageries 2D et 3D. La technologie MultiBand SENSE rend l’imagerie DTI jusqu’à 45 % plus rapide, avec une qualité d’image pratiquement identique⁴, ou permet de maintenir une durée d’acquisition similaire et d’acquérir deux fois plus de directions de diffusion. Pour l’IRMf, une couverture anatomique deux fois plus grande peut être acquise⁴, avec une durée d’acquisition similaire. Vous pouvez également collecter deux fois plus de volumes par unité de temps, sans compromettre le rapport signal-bruit⁴.
Accélérez vos examens
Accélérez vos acquisitions cliniques jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique³ grâce à Compressed SENSE. Cette méthode est adaptée à toutes les anatomies et peut être utilisée pour tous les contrastes anatomiques, à la fois pour les imageries 2D et 3D. La technologie MultiBand SENSE rend l’imagerie DTI jusqu’à 45 % plus rapide, avec une qualité d’image pratiquement identique⁴, ou permet de maintenir une durée d’acquisition similaire et d’acquérir deux fois plus de directions de diffusion. Pour l’IRMf, une couverture anatomique deux fois plus grande peut être acquise⁴, avec une durée d’acquisition similaire. Vous pouvez également collecter deux fois plus de volumes par unité de temps, sans compromettre le rapport signal-bruit⁴.
Accélérez vos acquisitions cliniques jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique³ grâce à Compressed SENSE. Cette méthode est adaptée à toutes les anatomies et peut être utilisée pour tous les contrastes anatomiques, à la fois pour les imageries 2D et 3D. La technologie MultiBand SENSE rend l’imagerie DTI jusqu’à 45 % plus rapide, avec une qualité d’image pratiquement identique⁴, ou permet de maintenir une durée d’acquisition similaire et d’acquérir deux fois plus de directions de diffusion. Pour l’IRMf, une couverture anatomique deux fois plus grande peut être acquise⁴, avec une durée d’acquisition similaire. Vous pouvez également collecter deux fois plus de volumes par unité de temps, sans compromettre le rapport signal-bruit⁴.
Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM
Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM
Prévenez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance, au diagnostic et à l’assistance proactifs à distance et sur site. Simplifiez la gestion du cycle de vie grâce à des mises à niveau proactives, améliorant ainsi les capacités et les performances cliniques. Restez informé grâce à l’accès aux derniers correctifs de cybersécurité et de sécurité obligatoires. Profitez d’une trésorerie prévisible en exploitant des sources de financement plus diverses. Dispensez des soins aujourd’hui et commencez à rembourser plus tard. Bénéficiez de structures de coûts transparentes et prévisibles, et évitez la charge et les risques liés aux dépenses initiales.
Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM
Prévenez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance, au diagnostic et à l’assistance proactifs à distance et sur site. Simplifiez la gestion du cycle de vie grâce à des mises à niveau proactives, améliorant ainsi les capacités et les performances cliniques. Restez informé grâce à l’accès aux derniers correctifs de cybersécurité et de sécurité obligatoires. Profitez d’une trésorerie prévisible en exploitant des sources de financement plus diverses. Dispensez des soins aujourd’hui et commencez à rembourser plus tard. Bénéficiez de structures de coûts transparentes et prévisibles, et évitez la charge et les risques liés aux dépenses initiales.
Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM
Prévenez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance, au diagnostic et à l’assistance proactifs à distance et sur site. Simplifiez la gestion du cycle de vie grâce à des mises à niveau proactives, améliorant ainsi les capacités et les performances cliniques. Restez informé grâce à l’accès aux derniers correctifs de cybersécurité et de sécurité obligatoires. Profitez d’une trésorerie prévisible en exploitant des sources de financement plus diverses. Dispensez des soins aujourd’hui et commencez à rembourser plus tard. Bénéficiez de structures de coûts transparentes et prévisibles, et évitez la charge et les risques liés aux dépenses initiales.
Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM
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Prévenez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance, au diagnostic et à l’assistance proactifs à distance et sur site. Simplifiez la gestion du cycle de vie grâce à des mises à niveau proactives, améliorant ainsi les capacités et les performances cliniques. Restez informé grâce à l’accès aux derniers correctifs de cybersécurité et de sécurité obligatoires. Profitez d’une trésorerie prévisible en exploitant des sources de financement plus diverses. Dispensez des soins aujourd’hui et commencez à rembourser plus tard. Bénéficiez de structures de coûts transparentes et prévisibles, et évitez la charge et les risques liés aux dépenses initiales.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
Une qualité d’image de diffusion supérieure pour toutes les anatomies
Bénéficiez d’une imagerie de diffusion écho-planaire¹ (EPI) jusqu’à 35 % plus rapide, tout en conservant la même résolution spatiale. Obtenez également un rapport signal-bruit jusqu’à 35 % plus élevé, avec une durée d’acquisition similaire². Le rapport signal-bruit supplémentaire permet des examens d’imagerie avec une résolution spatiale accrue, ce qui renforce la fiabilité clinique. Bénéficiez d’une suppression fiable des artefacts de mouvement dans la diffusion TSE, avec une durée d’acquisition jusqu’à 15 % plus courte¹. Une linéarité de gradient optimale limite la distorsion, même dans les grands champs d’acquisition (FOV), et permet une visibilité des petites lésions, ce qui profite à des applications telles que la diffusion du corps entier.
L’excellence en neurosciences
L’excellence en neurosciences
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
L’excellence en neurosciences
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
L’excellence en neurosciences
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
Excellez en neurosciences avec des amplitudes de gradient élevées de 65 mT/m et des vitesses de commutation élevées de 220 T/m/s simultanément, sur chaque axe cartésien. Obtenez jusqu’à 20 % de séquences IRMf en plus, avec la même résolution spatiale². Vous pouvez également acquérir 50 % de directions d’imagerie DTI en plus dans la même durée d’acquisition³, en ajoutant la technologie d’accélération MultiBand SENSE. Grâce à une gestion efficace de la chaleur (G eff de 27 mT/m), le système peut fonctionner avec les amplitudes de gradient moyennes élevées, requises pour l’imagerie DTI et IRMf, sans ralentissement ni surchauffe. Un transfert de données facile favorise des analyses optimisées en dehors des postes d’analyses par défaut.
Solution d’imagerie innovante
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Solutions d’imagerie et processus de travail innovants
Passez à un niveau de précision supérieur en matière d’imagerie clinique anatomique et fonctionnelle grâce à une multitude de fonctionnalités uniques telles que la 3D APT, l’imagerie sang noir et l’imagerie de susceptibilité pondérée (SWIp). Obtenez une excellente productivité centrée sur le patient grâce à la technologie pour guider et accompagner si nécessaire, et automatiser le processus de travail lorsque cela est possible. Cette efficacité apportée au processus de travail permet de respecter le planning des examens et de créer une expérience positive pour le personnel. L’ajout de notre solution Ambient Experience améliore l’expérience de vos patients lors des examens d’imagerie grâce à des distractions positives intégrant un éclairage dynamique, une projection et des effets sonores.
Intégration fluide des multi-noyaux
Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
Intégration fluide de l’imagerie multi-noyau
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
L’imagerie multi-noyau ouvre une fenêtre de recherche pour six noyaux différents (1H, 31P, 13C, 23Na, 19F* et 129Xe*), pour toutes les anatomies. Grâce à un processus de travail intégré fluide, l’acquisition, la spectroscopie, la reconstruction et la visualisation d’images multi-noyaux peuvent faire partie de votre processus de travail clinique quotidien. Les études multi-noyaux sont devenues un protocole simple qui peut être “glissé-déposé” dans votre ExamCard. Le noyau n’est qu’un paramètre d’examen d’imagerie comme n’importe quel autre paramètre de séquence. Une étude cérébrale, comprenant à la fois l’imagerie de protons (1H) et l’imagerie multi-noyau, peut être réalisée à l’aide de la même antenne Tête à double réglage de <b><i>RAPID Biomedical.</i></b>
Accélérez vos examens
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Accélérez vos acquisitions cliniques jusqu’à 50 % avec une qualité d’image pratiquement identique³ grâce à Compressed SENSE. Cette méthode est adaptée à toutes les anatomies et peut être utilisée pour tous les contrastes anatomiques, à la fois pour les imageries 2D et 3D. La technologie MultiBand SENSE rend l’imagerie DTI jusqu’à 45 % plus rapide, avec une qualité d’image pratiquement identique⁴, ou permet de maintenir une durée d’acquisition similaire et d’acquérir deux fois plus de directions de diffusion. Pour l’IRMf, une couverture anatomique deux fois plus grande peut être acquise⁴, avec une durée d’acquisition similaire. Vous pouvez également collecter deux fois plus de volumes par unité de temps, sans compromettre le rapport signal-bruit⁴.
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Protégez et optimisez votre investissement en matière de RM
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Prévenez les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance, au diagnostic et à l’assistance proactifs à distance et sur site. Simplifiez la gestion du cycle de vie grâce à des mises à niveau proactives, améliorant ainsi les capacités et les performances cliniques. Restez informé grâce à l’accès aux derniers correctifs de cybersécurité et de sécurité obligatoires. Profitez d’une trésorerie prévisible en exploitant des sources de financement plus diverses. Dispensez des soins aujourd’hui et commencez à rembourser plus tard. Bénéficiez de structures de coûts transparentes et prévisibles, et évitez la charge et les risques liés aux dépenses initiales.
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Fiche technique
Système d’aimant
Système d’aimant
Puissance du champ
3.0T
Système à tunnel
70 cm
Poids de l’aimant
4 800 kg
Homogénéité type VEFF
≤ 0,9 ppm (à 45 cm DSV)
Technologie HeliumSave
Oui (système sans évaporation)
Champ d’acquisition maximal
55 cm
Taux d’évaporation des cryogènes
0 litre/heure (dans des conditions d’examen standard)
RF transmit
RF transmit
Émission RF parallèle
Oui
Puissance de sortie
≥ 2 × 18 kW
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
Type de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
0 litre/heure (dans des conditions d’examen standard)
RF transmit
RF transmit
Émission RF parallèle
Oui
Puissance de sortie
≥ 2 × 18 kW
Réception RF
Réception RF
Nombre de canaux de réception indépendants
Canaux indépendants
Emplacement du convertisseur analogique-numérique
À l’intérieur de l’antenne, à proximité des canaux récepteurs
Type de signal entre l’antenne et le système de reconstruction
Entièrement numérique**
RF Receive
RF Receive
dStream
Oui
Informations d’installation
Informations d’installation
Surface minimale requise pour l’installation
3,4 m x 5,3 m
Hauteur de plafond (minimum)
2,56 m
SmartWorkflow
SmartWorkflow
Préparation guidée de l’examen
Oui
Centrage automatique du patient
Oui
Déclenchement respiratoire sans contact
Oui
Démarrage de l’examen en salle
Oui
ScanWise Implant
Oui
Planification et acquisition automatisées
Oui
Accompagnement automatisé des patients
Oui
Post-traitement automatisé
Oui
Gradients XP
Gradients XP
Amplitude max. pour chaque axe
65 mT/m
Pente max. pour chaque axe
220 T/m/s
* Selon la définition de l’IA du groupe d’experts de haut niveau de l’UE.
1 Par rapport à Ingenia Elition X avec gradients Vega HP
2 Par rapport à Ingenia Elition X avec gradients Vega HP, mesurés en substance blanche du cerveau
3 Par rapport aux examens DTI/IRMf Philips sans la technologie MultiBand SENSE
4 Mesuré du début de la première acquisition à la fin de la dernière reconstruction. Inclut 1H (TSE pT2, FLAIR pT2, SSh DWI et pré&post FFE 3D pT1) + 23nA (avec voxels isotropes de 4 mm)
* Attention : dispositif d’expérimentation pour l’imagerie au fluor (19F) et au xénon (129Xe). Limité par la loi fédérale des États-Unis à l’usage expérimental. L’imagerie clinique avec ces noyaux nécessite l’utilisation d’un médicament approuvé. Aucun médicament approuvé par la FDA n’est actuellement disponible pour ces noyaux.
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