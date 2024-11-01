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Respironics PerforMax

Masque facial

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Le masque PerforMax réduit les lésions cutanées et élimine la gêne au niveau du pont nasal en adhérant parfaitement aux contours faciaux plus réguliers et moins sensibles à la pression. Les deux tailles proposées s’adaptent à de nombreux types de patients.

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Caractéristiques
Masque facial réduisant la claustrophobie des patients
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Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.

Masque facial réduisant la claustrophobie des patients

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Le masque PerforMax est un masque facial conçu pour diminuer l’inconfort des points de pression sur les zones sensibles du visage. Son large champ de vision permet aux patients d’être plus sereins.

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Masque facial réduisant la claustrophobie des patients
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Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur
Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.

Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur

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Passez rapidement et simplement d’un circuit patient monobranche à un circuit patient double branche en changeant le coude. En utilisant un coude standard (SE) pour les systèmes double branche et un coude de raccordement (EE) pour les systèmes monobranche, le masque PerforMax est compatible avec la majorité des ventilateurs équipé d’un mode non invasif.

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Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur
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Systèmes d’attache
Systèmes d’attache

Systèmes d’attache

Les systèmes d’attache facilitent le positionnement et le retrait du harnais.

Systèmes d’attache

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Systèmes d’attache

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Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak

Il est compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak pour des performances de VNI optimales.

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Bandes auto-agrippantes
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Bandes auto-agrippantes

Les bandes auto-agrippantes assurent un positionnement sécurisé du masque.

Bandes auto-agrippantes

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Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles
Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.

Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

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Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.

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  • Masque facial réduisant la claustrophobie des patients
  • Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur
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Masque facial réduisant la claustrophobie des patients
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Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur
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