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Le masque PerforMax réduit les lésions cutanées et élimine la gêne au niveau du pont nasal en adhérant parfaitement aux contours faciaux plus réguliers et moins sensibles à la pression. Les deux tailles proposées s’adaptent à de nombreux types de patients.
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Masque facial réduisant la claustrophobie des patients
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Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur
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Systèmes d’attache
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Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
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Bandes auto-agrippantes
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Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles
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Masque facial réduisant la claustrophobie des patients
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Coudes interchangeables pour changer rapidement de ventilateur
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Compatible avec l’algorithme Digital Auto-Trak
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Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles
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