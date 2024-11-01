Masque à usage unique ou réutilisable, selon vos protocoles

Le masque réutilisable PerforMax a été conçu pour résister aux désinfectants ainsi qu’au traitement en autoclave, afin de prévenir les risques de contamination croisée entre les patients. Le masque à usage unique est équipé d’un gabarit intégré afin de le maintenir stérile le temps que vous trouviez la taille appropriée. De plus, un harnais de rechange à usage unique simplifie le processus de réutilisation du masque. Il vous suffit de choisir l’option la mieux adaptée aux protocoles de votre établissement.