La gamme de scanners iCT, produits phares de Philips, regroupe les meilleures innovations matérielles du marché, afin de réaliser des acquisitions à la pointe de la technologie et ouvrir la voie à des applications cardiovasculaires avancées.
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Avec Philips IMR, vous pouvez simultanément réduire la dose de 60 à 80 %, améliorer la détectabilité à bas contraste de 43 à 80 % et réduire le bruit de 70 à 83 %*. Vous disposez ainsi d’une meilleure visualisation des détails les plus infimes et d’une plus grande fiabilité.
Dose plus faible et meilleure qualité d’image
Avec Philips IMR, vous pouvez simultanément réduire la dose de 60 à 80 %, améliorer la détectabilité à bas contraste de 43 à 80 % et réduire le bruit de 70 à 83 %*. Vous disposez ainsi d’une meilleure visualisation des détails les plus infimes et d’une plus grande fiabilité.
Dose plus faible et meilleure qualité d’image
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iPatient
Procédures avancées devenant de plus en plus courantes et rapides
La plate-forme avancée Philips iPatient vous place aujourd’hui aux commandes de votre système scanner TDM, tout en vous préparant aux défis de demain. Vous pouvez ainsi vous focaliser sur les résultats et non sur les paramètres d’acquisition. De plus, vous bénéficiez d’une plus grande fiabilité et de résultats cohérents en permanence.
Procédures avancées devenant de plus en plus courantes et rapides
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NanoPanel 3D
Faible bruit à basse énergie et basse dose
Le détecteur NanoPanel 3D utilise la technologie d’intégration directe pour réduire le bruit à basse énergie et à faible dose. Ses fonctions de miniaturisation et d’intégration génèrent un signal peu bruité et à haute fidélité qui réduit de manière significative le bruit sur les images. Évolutif, ce détecteur offre également une large couverture (jusqu’à 8 cm) sur l’axe Z.
Faible bruit à basse énergie et basse dose
Le détecteur NanoPanel 3D utilise la technologie d’intégration directe pour réduire le bruit à basse énergie et à faible dose. Ses fonctions de miniaturisation et d’intégration génèrent un signal peu bruité et à haute fidélité qui réduit de manière significative le bruit sur les images. Évolutif, ce détecteur offre également une large couverture (jusqu’à 8 cm) sur l’axe Z.
Faible bruit à basse énergie et basse dose
Le détecteur NanoPanel 3D utilise la technologie d’intégration directe pour réduire le bruit à basse énergie et à faible dose. Ses fonctions de miniaturisation et d’intégration génèrent un signal peu bruité et à haute fidélité qui réduit de manière significative le bruit sur les images. Évolutif, ce détecteur offre également une large couverture (jusqu’à 8 cm) sur l’axe Z.
IntelliSpace Portal
Des examens plus simples et des résultats plus rapides
En disposant des dernières technologies regroupées au sein d’une solution de visualisation avancée unique, vous pouvez accéder aux images, les examiner, les analyser, établir un diagnostic et les partager rapidement et efficacement avec vos confrères. Cette solution convient à toutes les modalités et spécialités cliniques, et peut être utilisée dans l’ensemble de votre établissement.
Des examens plus simples et des résultats plus rapides
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Évolutivité de la gamme iCT
Plate-forme adaptée aux évolutions futures
Nous savons qu’il est essentiel d’améliorer la qualité et l’efficacité de votre établissement au quotidien et que chaque procédure est unique. C’est pourquoi nous avons mis au point une gamme de scanners iCT de qualité et personnalisable.
Plate-forme adaptée aux évolutions futures
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NanoPanel 3D
Faible bruit à basse énergie et basse dose
Le détecteur NanoPanel 3D utilise la technologie d’intégration directe pour réduire le bruit à basse énergie et à faible dose. Ses fonctions de miniaturisation et d’intégration génèrent un signal peu bruité et à haute fidélité qui réduit de manière significative le bruit sur les images. Évolutif, ce détecteur offre également une large couverture (jusqu’à 8 cm) sur l’axe Z.
Faible bruit à basse énergie et basse dose
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Faible bruit à basse énergie et basse dose
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* Dans la pratique clinique, le recours à l’IMR en imagerie TDM peut permettre de réduire la dose de rayons X en fonction du type d’examen, de la taille du patient, de la région anatomique et des processus de travail. Un rendez-vous avec un radiologue et un physicien devra être pris afin de déterminer la dose adéquate permettant d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé. La détectabilité à bas contraste et la réduction de la dose ont été évaluées à l’aide d’un Reference Body Protocol, en comparant l’IMR à la technique FBP. Les mesures ont été réalisées en utilisant des coupes de 0,8 mm et les tests, effectués sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), en présence d’observateurs humains.
Les scanners TDM de la gamme iCT sont des dispositifs médicaux de classe IIb, fabriqués par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par l’organisme certifié TUV RheinlandLGA Products0197. Ils sont destinés au diagnostic de différentes affections. Les actes effectués avec ces scanners sont pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations. Lisez attentivement les manuels d’utilisation. Ces dispositifs médicaux sont des produits de santé réglementés qui portent, au titre de cette réglementation, le marquage CE.
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