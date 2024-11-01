Maintien de la qualité d’image et de la gestion de la dose

La qualité des examens et de la prise en charge des patients reste une priorité. Vous avez accès à l’ensemble des outils de gestion de la dose que vous utiliseriez dans le cadre d’un mode d’acquisition classique. En outre, notre outil de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) offre une réduction du bruit de 73 à 90 %*, permettant d’obtenir des images presque sans bruit et de visualiser des informations auparavant indéchiffrables.