IQon Spectral CT intègre une technologie innovante de quantification couleur à la demande, permettant de mieux identifier la composition des tissus que vous voyez sur l’image. Vous bénéficiez ainsi d’informations anatomiques et pouvez découvrir des structures en vous basant sur la composition du matériel.
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Seul le système IQon Spectral CT propose l’application Spectral Magic Glass, permettant une visualisation simultanée à la demande et une comparaison rapide de jusqu’à cinq résultats spectraux distincts pour une région d’intérêt, y compris des images monoénergétique, de densité d’iode, virtuelle sans agent de contraste, d’iode sans eau et un tracé Z effectif.
Analyse simultanée à la demande
Seul le système IQon Spectral CT propose l’application Spectral Magic Glass, permettant une visualisation simultanée à la demande et une comparaison rapide de jusqu’à cinq résultats spectraux distincts pour une région d’intérêt, y compris des images monoénergétique, de densité d’iode, virtuelle sans agent de contraste, d’iode sans eau et un tracé Z effectif.
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Résultats spectraux multiples, visualisables dans le système PACS
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L’application Spectral Magic Glass on PACS** se lance directement dans la configuration de visualisation du système PACS de l’utilisateur. L’application Spectral Magic Glass on PACS, uniquement offerte avec le système IQon Spectral CT, procure une interface simple qui s’intègre au flux de travail actuel de votre organisation et nécessite peu ou pas de formation.
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Optimisation des performances cliniques
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Découvrez de nouvelles technologies d’analyse innovantes. Avec le capteur unique NanoPanel Prism, vous disposez d’informations anatomiques classiques et d’une quantification couleur simultanée. Vous avez également la possibilité de caractériser des structures et bénéficiez d’informations sur les images mono-énergétiques, le tout en une seule acquisition. Chaque acquisition peut être spectrale à la demande, ce type de données étant toujours disponible.
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Maintien de la qualité d’image et de la gestion de la dose
Maintien de la qualité d’image et de la gestion de la dose
La qualité des examens et de la prise en charge des patients reste une priorité. Vous avez accès à l’ensemble des outils de gestion de la dose que vous utiliseriez dans le cadre d’un mode d’acquisition classique. En outre, notre outil de reconstruction basée sur un modèle itératif (IMR) offre une réduction du bruit de 73 à 90 %*, permettant d’obtenir des images presque sans bruit et de visualiser des informations auparavant indéchiffrables.
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Développement de compétences cliniques reconnues
Développement de compétences cliniques reconnues
Réalisez une analyse de données spectrales prospective et rétrospective avec un processus de travail classique. IQon Spectral CT propose une nouvelle approche pour collecter et utiliser les données TDM spectrales. Avec cette méthode innovante, votre établissement peut véritablement se distinguer des autres. Cette capacité diagnostique spectrale unique ainsi que les faibles doses utilisées lors des examens sont autant d’avantages à faire valoir, afin de faire reconnaître vos compétences cliniques.
Développement de compétences cliniques reconnues
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Imagerie centrée sur le patient et analyse rétrospective
Imagerie centrée sur le patient et analyse rétrospective
L’interface iPatient est un service d’imagerie personnalisé, axé sur le patient et à l’origine d’avancées majeures en matière de gestion de la dose et des processus de travail. L’analyse rétrospective des données spectrales est désormais possible grâce à la plate-forme iPatient. Vous pouvez ainsi utiliser le scanner spectral sans protocole particulier.
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Fiche technique
Caractéristiques
Caractéristiques
Alimentation du générateur
120 kW
Coupes
Jusqu’à 256
Couverture
40 mm
Vitesse de rotation
0,27 s
Gamme d’acquisition maximale
2 100 mm
Taille du tunnel patient
700 mm
Vitesse de reconstruction conventionnelle
iDose4 : majorité des protocoles de référence en moins de 1 minute
IMR : majorité des protocoles de référence en moins de 3 min.
Vitesse de reconstruction spectrale*
3 à 5 minutes dans la majorité des cas, activation via le système de reconstruction spectral HyperSight Elite
Résolution temporelle spectrale
Simultanée dans le même temps et dans le même espace
* Dans la pratique clinique, le recours à l’IMR en imagerie TDM peut permettre de réduire la dose de rayons X en fonction du type d’examen, de la taille du patient, de la région anatomique et des processus de travail. Un rendez-vous avec un radiologue et un physicien devra être pris afin de déterminer la dose adéquate permettant d’obtenir une qualité d’image diagnostique adaptée au type d’examen réalisé. La réduction du bruit sur les images, l’amélioration de la résolution spatiale et de la détectabilité à bas contraste et/ou la diminution de la dose ont été testés à l’aide de protocoles d’imagerie corporelle de référence. Toutes les mesures ont été testées sur des fantômes. Les évaluations relatives aux réductions de dose ont été réalisées en utilisant des coupes de 0,8 mm et testées sur des fantômes MITA CT IQ (CCT183, The Phantom Laboratory), en présence d’observateurs humains. Données archivées.
**L’outil Spectral Magic Glass de l’application PACS est intégré à IntelliSpace PACS (iSite) et Sectra. En outre, nous avons terminé l’intégration d’IntelliSpace Portal (SpDS) sur plusieurs PACS. Sur simple demande, nous pouvons fournir aux hôpitaux locaux ou aux fournisseurs informatiques de PACS notre document relatif à l’interface ouverte afin d’effectuer une intégration standard.
Certains documents sont créés au Siège de Philips et de ce fait ne sont disponibles qu’en Anglais pour l’instant. Veuillez nous en excuser
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