Diagnostic Workspace

Améliorer la collaboration pluridisciplinaire

Le concept de processus de travail intelligent est un moyen flexible pour recueillir et organiser des examens, grâce à un outil natif qui gère des listes d’examens à des fins de formation et de recherche. En outre, le stockage unifié à accès unique via une visionneuse d’entreprise permet un partage transparent des images, des données et des rapports entre les parties prenantes, telles que les cardiologues et les radiologues. Cette fonction favorise une collaboration précieuse entre les services et une prise de décision intégrée pour améliorer la planification et la coordination des soins.