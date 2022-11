Avec une batterie neuve à pleine charge, à 20 °C : SOIT 3 heures minimum de surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 2 heures minimum de stimulation (180 ppm à 140 mA avec une durée d’impulsion de 40 ms) tout en procédant à la surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 175 charges minimum à pleine énergie/chocs