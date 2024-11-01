Fruit de 50 ans d’expérience Philips, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ a été conçu pour les équipes de réanimation et d’intervention d’urgence. Il intègre d’importantes innovations vous permettant d’intervenir efficacement et en toute confiance auprès de vos patients, où que vous vous trouviez dans l’établissement.
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Le système est équipé d’une interface de pointe qui tire profit des nombreuses années d’expérience client dont nous disposons avec les modèles HeartStart XL et HeartStart MRx. L’interface utilisateur met l’accent sur la clarté et la sobriété, vous aidant ainsi à intervenir avec rapidité et confiance.
Une interface conviviale pour plus de clarté
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Une interface conviviale pour plus de clarté
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Choix des modes de fonctionnement
Choix des modes de fonctionnement pour tous les types d’utilisateurs
Le système HeartStart XL+ convient à tout type de patient. En outre, grâce à sa fonction permettant de basculer facilement entre les modes DAE et manuel, tous les secouristes peuvent l’utiliser, quel que soit leur niveau de formation.
Choix des modes de fonctionnement pour tous les types d’utilisateurs
Le système HeartStart XL+ convient à tout type de patient. En outre, grâce à sa fonction permettant de basculer facilement entre les modes DAE et manuel, tous les secouristes peuvent l’utiliser, quel que soit leur niveau de formation.
Choix des modes de fonctionnement pour tous les types d’utilisateurs
Le système HeartStart XL+ convient à tout type de patient. En outre, grâce à sa fonction permettant de basculer facilement entre les modes DAE et manuel, tous les secouristes peuvent l’utiliser, quel que soit leur niveau de formation.
Résumés Event Review
Simplification de la collecte des données grâce aux résumés Event Review
Les résumés Event Review sont facilement accessibles via le grand écran couleur pour en assurer l’impression ou l’exportation en toute simplicité. Les résultats de tous les auto-tests sont conservés dans la mémoire interne pendant un an maximum. Les résumés d’événements peuvent être copiés sur une clé USB standard, facilitant le transfert vers le programme de gestion de données Philips, HeartStart Event Review Pro.
Simplification de la collecte des données grâce aux résumés Event Review
Les résumés Event Review sont facilement accessibles via le grand écran couleur pour en assurer l’impression ou l’exportation en toute simplicité. Les résultats de tous les auto-tests sont conservés dans la mémoire interne pendant un an maximum. Les résumés d’événements peuvent être copiés sur une clé USB standard, facilitant le transfert vers le programme de gestion de données Philips, HeartStart Event Review Pro.
Simplification de la collecte des données grâce aux résumés Event Review
Les résumés Event Review sont facilement accessibles via le grand écran couleur pour en assurer l’impression ou l’exportation en toute simplicité. Les résultats de tous les auto-tests sont conservés dans la mémoire interne pendant un an maximum. Les résumés d’événements peuvent être copiés sur une clé USB standard, facilitant le transfert vers le programme de gestion de données Philips, HeartStart Event Review Pro.
Facilité de transport et d’accès aux accessoires
Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux
Les câbles de surveillance et de thérapie peuvent être rangés sur l’appareil et vous pouvez y accéder facilement grâce au système de rangement ouvert disponible en option. Des sangles permettent de fixer les câbles patient sur le dispositif afin d’en simplifier le transport. Les ports des câbles étant directement accessibles, l’utilisateur a l’assurance de pouvoir connecter rapidement le système XL+ au patient.
Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux
Les câbles de surveillance et de thérapie peuvent être rangés sur l’appareil et vous pouvez y accéder facilement grâce au système de rangement ouvert disponible en option. Des sangles permettent de fixer les câbles patient sur le dispositif afin d’en simplifier le transport. Les ports des câbles étant directement accessibles, l’utilisateur a l’assurance de pouvoir connecter rapidement le système XL+ au patient.
Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux
Les câbles de surveillance et de thérapie peuvent être rangés sur l’appareil et vous pouvez y accéder facilement grâce au système de rangement ouvert disponible en option. Des sangles permettent de fixer les câbles patient sur le dispositif afin d’en simplifier le transport. Les ports des câbles étant directement accessibles, l’utilisateur a l’assurance de pouvoir connecter rapidement le système XL+ au patient.
Mode DAE
Mode DAE pour tout type de patient
En mode DAE, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ est en mesure d’effectuer une défibrillation sur tout type de patient, indépendamment de l’âge, sans accessoires spécifiques. Cet atout permet de gagner un temps précieux en cas d’intervention d’urgence. La fonction Quick Shock en mode DAE et un temps de charge rapide (3 secondes) pour atteindre le niveau standard d’énergie requis en mode manuel pour un adulte contribuent à réduire la durée d’interruption entre la RCP et la délivrance du choc.
Mode DAE pour tout type de patient
En mode DAE, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ est en mesure d’effectuer une défibrillation sur tout type de patient, indépendamment de l’âge, sans accessoires spécifiques. Cet atout permet de gagner un temps précieux en cas d’intervention d’urgence. La fonction Quick Shock en mode DAE et un temps de charge rapide (3 secondes) pour atteindre le niveau standard d’énergie requis en mode manuel pour un adulte contribuent à réduire la durée d’interruption entre la RCP et la délivrance du choc.
Mode DAE pour tout type de patient
En mode DAE, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ est en mesure d’effectuer une défibrillation sur tout type de patient, indépendamment de l’âge, sans accessoires spécifiques. Cet atout permet de gagner un temps précieux en cas d’intervention d’urgence. La fonction Quick Shock en mode DAE et un temps de charge rapide (3 secondes) pour atteindre le niveau standard d’énergie requis en mode manuel pour un adulte contribuent à réduire la durée d’interruption entre la RCP et la délivrance du choc.
Une conception standard
Une conception standard pour une meilleure efficacité
La simplicité d’utilisation est la caractéristique essentielle de la gamme de défibrillateurs Philips HeartStart XL+, MRx et DAE. Tous les défibrillateurs Philips présentent des interfaces utilisateur et des messages en mode DAE similaires. La standardisation voulue par Philips contribue à améliorer l’efficacité des formations et confère aux utilisateurs davantage de confiance.
Une conception standard pour une meilleure efficacité
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Une conception standard pour une meilleure efficacité
La simplicité d’utilisation est la caractéristique essentielle de la gamme de défibrillateurs Philips HeartStart XL+, MRx et DAE. Tous les défibrillateurs Philips présentent des interfaces utilisateur et des messages en mode DAE similaires. La standardisation voulue par Philips contribue à améliorer l’efficacité des formations et confère aux utilisateurs davantage de confiance.
Indicateurs d’état “prêt à l’emploi”
État du système signalé clairement par un indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Un indicateur visuel signale que le défibrillateur est sous tension et qu’il est prêt à être utilisé. Les voyants verts situés sur le panneau avant du système indiquent si l’appareil fonctionne via l’alimentation secteur ou sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le cordon d’alimentation secteur est branché ou si la batterie est chargée et prête à l’emploi.
État du système signalé clairement par un indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Un indicateur visuel signale que le défibrillateur est sous tension et qu’il est prêt à être utilisé. Les voyants verts situés sur le panneau avant du système indiquent si l’appareil fonctionne via l’alimentation secteur ou sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le cordon d’alimentation secteur est branché ou si la batterie est chargée et prête à l’emploi.
État du système signalé clairement par un indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Un indicateur visuel signale que le défibrillateur est sous tension et qu’il est prêt à être utilisé. Les voyants verts situés sur le panneau avant du système indiquent si l’appareil fonctionne via l’alimentation secteur ou sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le cordon d’alimentation secteur est branché ou si la batterie est chargée et prête à l’emploi.
Mesures de surveillance patient
Des mesures de surveillance pour une prise en charge de qualité
Les mesures de surveillance patient, dont l’ECG 3 et 5 dérivations, la fréquence cardiaque, la SpO2 et la pression non invasive assurent la continuité du cycle de soins depuis le service des urgences cardiaques jusqu’au chevet du patient, et ce grâce à un seul appareil. Les mesures peuvent être présentées sous forme de tendances temporelles, affichées et imprimées.
Des mesures de surveillance pour une prise en charge de qualité
Les mesures de surveillance patient, dont l’ECG 3 et 5 dérivations, la fréquence cardiaque, la SpO2 et la pression non invasive assurent la continuité du cycle de soins depuis le service des urgences cardiaques jusqu’au chevet du patient, et ce grâce à un seul appareil. Les mesures peuvent être présentées sous forme de tendances temporelles, affichées et imprimées.
Des mesures de surveillance pour une prise en charge de qualité
Les mesures de surveillance patient, dont l’ECG 3 et 5 dérivations, la fréquence cardiaque, la SpO2 et la pression non invasive assurent la continuité du cycle de soins depuis le service des urgences cardiaques jusqu’au chevet du patient, et ce grâce à un seul appareil. Les mesures peuvent être présentées sous forme de tendances temporelles, affichées et imprimées.
Électrodes multifonctions universelles
Électrodes multifonctions universelles pour adulte et enfant
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte ou enfant ou nourrisson sont conçues pour le mode manuel ou DAE. Elles permettent d’assurer stimulation, cardioversion et surveillance. Aucune électrode spécifique n’est requise pour le mode DAE nourrisson/enfant.
Électrodes multifonctions universelles pour adulte et enfant
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte ou enfant ou nourrisson sont conçues pour le mode manuel ou DAE. Elles permettent d’assurer stimulation, cardioversion et surveillance. Aucune électrode spécifique n’est requise pour le mode DAE nourrisson/enfant.
Électrodes multifonctions universelles pour adulte et enfant
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte ou enfant ou nourrisson sont conçues pour le mode manuel ou DAE. Elles permettent d’assurer stimulation, cardioversion et surveillance. Aucune électrode spécifique n’est requise pour le mode DAE nourrisson/enfant.
Le système est équipé d’une interface de pointe qui tire profit des nombreuses années d’expérience client dont nous disposons avec les modèles HeartStart XL et HeartStart MRx. L’interface utilisateur met l’accent sur la clarté et la sobriété, vous aidant ainsi à intervenir avec rapidité et confiance.
Une interface conviviale pour plus de clarté
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Une interface conviviale pour plus de clarté
Le système est équipé d’une interface de pointe qui tire profit des nombreuses années d’expérience client dont nous disposons avec les modèles HeartStart XL et HeartStart MRx. L’interface utilisateur met l’accent sur la clarté et la sobriété, vous aidant ainsi à intervenir avec rapidité et confiance.
Choix des modes de fonctionnement
Choix des modes de fonctionnement pour tous les types d’utilisateurs
Le système HeartStart XL+ convient à tout type de patient. En outre, grâce à sa fonction permettant de basculer facilement entre les modes DAE et manuel, tous les secouristes peuvent l’utiliser, quel que soit leur niveau de formation.
Choix des modes de fonctionnement pour tous les types d’utilisateurs
Le système HeartStart XL+ convient à tout type de patient. En outre, grâce à sa fonction permettant de basculer facilement entre les modes DAE et manuel, tous les secouristes peuvent l’utiliser, quel que soit leur niveau de formation.
Choix des modes de fonctionnement pour tous les types d’utilisateurs
Le système HeartStart XL+ convient à tout type de patient. En outre, grâce à sa fonction permettant de basculer facilement entre les modes DAE et manuel, tous les secouristes peuvent l’utiliser, quel que soit leur niveau de formation.
Résumés Event Review
Simplification de la collecte des données grâce aux résumés Event Review
Les résumés Event Review sont facilement accessibles via le grand écran couleur pour en assurer l’impression ou l’exportation en toute simplicité. Les résultats de tous les auto-tests sont conservés dans la mémoire interne pendant un an maximum. Les résumés d’événements peuvent être copiés sur une clé USB standard, facilitant le transfert vers le programme de gestion de données Philips, HeartStart Event Review Pro.
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Les résumés Event Review sont facilement accessibles via le grand écran couleur pour en assurer l’impression ou l’exportation en toute simplicité. Les résultats de tous les auto-tests sont conservés dans la mémoire interne pendant un an maximum. Les résumés d’événements peuvent être copiés sur une clé USB standard, facilitant le transfert vers le programme de gestion de données Philips, HeartStart Event Review Pro.
Simplification de la collecte des données grâce aux résumés Event Review
Les résumés Event Review sont facilement accessibles via le grand écran couleur pour en assurer l’impression ou l’exportation en toute simplicité. Les résultats de tous les auto-tests sont conservés dans la mémoire interne pendant un an maximum. Les résumés d’événements peuvent être copiés sur une clé USB standard, facilitant le transfert vers le programme de gestion de données Philips, HeartStart Event Review Pro.
Facilité de transport et d’accès aux accessoires
Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux
Les câbles de surveillance et de thérapie peuvent être rangés sur l’appareil et vous pouvez y accéder facilement grâce au système de rangement ouvert disponible en option. Des sangles permettent de fixer les câbles patient sur le dispositif afin d’en simplifier le transport. Les ports des câbles étant directement accessibles, l’utilisateur a l’assurance de pouvoir connecter rapidement le système XL+ au patient.
Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux
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Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux
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Mode DAE
Mode DAE pour tout type de patient
En mode DAE, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ est en mesure d’effectuer une défibrillation sur tout type de patient, indépendamment de l’âge, sans accessoires spécifiques. Cet atout permet de gagner un temps précieux en cas d’intervention d’urgence. La fonction Quick Shock en mode DAE et un temps de charge rapide (3 secondes) pour atteindre le niveau standard d’énergie requis en mode manuel pour un adulte contribuent à réduire la durée d’interruption entre la RCP et la délivrance du choc.
Mode DAE pour tout type de patient
En mode DAE, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ est en mesure d’effectuer une défibrillation sur tout type de patient, indépendamment de l’âge, sans accessoires spécifiques. Cet atout permet de gagner un temps précieux en cas d’intervention d’urgence. La fonction Quick Shock en mode DAE et un temps de charge rapide (3 secondes) pour atteindre le niveau standard d’énergie requis en mode manuel pour un adulte contribuent à réduire la durée d’interruption entre la RCP et la délivrance du choc.
Mode DAE pour tout type de patient
En mode DAE, le moniteur/défibrillateur HeartStart XL+ est en mesure d’effectuer une défibrillation sur tout type de patient, indépendamment de l’âge, sans accessoires spécifiques. Cet atout permet de gagner un temps précieux en cas d’intervention d’urgence. La fonction Quick Shock en mode DAE et un temps de charge rapide (3 secondes) pour atteindre le niveau standard d’énergie requis en mode manuel pour un adulte contribuent à réduire la durée d’interruption entre la RCP et la délivrance du choc.
Une conception standard
Une conception standard pour une meilleure efficacité
La simplicité d’utilisation est la caractéristique essentielle de la gamme de défibrillateurs Philips HeartStart XL+, MRx et DAE. Tous les défibrillateurs Philips présentent des interfaces utilisateur et des messages en mode DAE similaires. La standardisation voulue par Philips contribue à améliorer l’efficacité des formations et confère aux utilisateurs davantage de confiance.
Une conception standard pour une meilleure efficacité
La simplicité d’utilisation est la caractéristique essentielle de la gamme de défibrillateurs Philips HeartStart XL+, MRx et DAE. Tous les défibrillateurs Philips présentent des interfaces utilisateur et des messages en mode DAE similaires. La standardisation voulue par Philips contribue à améliorer l’efficacité des formations et confère aux utilisateurs davantage de confiance.
Une conception standard pour une meilleure efficacité
La simplicité d’utilisation est la caractéristique essentielle de la gamme de défibrillateurs Philips HeartStart XL+, MRx et DAE. Tous les défibrillateurs Philips présentent des interfaces utilisateur et des messages en mode DAE similaires. La standardisation voulue par Philips contribue à améliorer l’efficacité des formations et confère aux utilisateurs davantage de confiance.
Indicateurs d’état “prêt à l’emploi”
État du système signalé clairement par un indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Un indicateur visuel signale que le défibrillateur est sous tension et qu’il est prêt à être utilisé. Les voyants verts situés sur le panneau avant du système indiquent si l’appareil fonctionne via l’alimentation secteur ou sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le cordon d’alimentation secteur est branché ou si la batterie est chargée et prête à l’emploi.
État du système signalé clairement par un indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Un indicateur visuel signale que le défibrillateur est sous tension et qu’il est prêt à être utilisé. Les voyants verts situés sur le panneau avant du système indiquent si l’appareil fonctionne via l’alimentation secteur ou sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le cordon d’alimentation secteur est branché ou si la batterie est chargée et prête à l’emploi.
État du système signalé clairement par un indicateur d’état “prêt à l’emploi”
Un indicateur visuel signale que le défibrillateur est sous tension et qu’il est prêt à être utilisé. Les voyants verts situés sur le panneau avant du système indiquent si l’appareil fonctionne via l’alimentation secteur ou sur batterie. Il n’est donc pas nécessaire de vérifier si le cordon d’alimentation secteur est branché ou si la batterie est chargée et prête à l’emploi.
Mesures de surveillance patient
Des mesures de surveillance pour une prise en charge de qualité
Les mesures de surveillance patient, dont l’ECG 3 et 5 dérivations, la fréquence cardiaque, la SpO2 et la pression non invasive assurent la continuité du cycle de soins depuis le service des urgences cardiaques jusqu’au chevet du patient, et ce grâce à un seul appareil. Les mesures peuvent être présentées sous forme de tendances temporelles, affichées et imprimées.
Des mesures de surveillance pour une prise en charge de qualité
Les mesures de surveillance patient, dont l’ECG 3 et 5 dérivations, la fréquence cardiaque, la SpO2 et la pression non invasive assurent la continuité du cycle de soins depuis le service des urgences cardiaques jusqu’au chevet du patient, et ce grâce à un seul appareil. Les mesures peuvent être présentées sous forme de tendances temporelles, affichées et imprimées.
Des mesures de surveillance pour une prise en charge de qualité
Les mesures de surveillance patient, dont l’ECG 3 et 5 dérivations, la fréquence cardiaque, la SpO2 et la pression non invasive assurent la continuité du cycle de soins depuis le service des urgences cardiaques jusqu’au chevet du patient, et ce grâce à un seul appareil. Les mesures peuvent être présentées sous forme de tendances temporelles, affichées et imprimées.
Électrodes multifonctions universelles
Électrodes multifonctions universelles pour adulte et enfant
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte ou enfant ou nourrisson sont conçues pour le mode manuel ou DAE. Elles permettent d’assurer stimulation, cardioversion et surveillance. Aucune électrode spécifique n’est requise pour le mode DAE nourrisson/enfant.
Électrodes multifonctions universelles pour adulte et enfant
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte ou enfant ou nourrisson sont conçues pour le mode manuel ou DAE. Elles permettent d’assurer stimulation, cardioversion et surveillance. Aucune électrode spécifique n’est requise pour le mode DAE nourrisson/enfant.
Électrodes multifonctions universelles pour adulte et enfant
Les électrodes multifonctions HeartStart pour adulte ou enfant ou nourrisson sont conçues pour le mode manuel ou DAE. Elles permettent d’assurer stimulation, cardioversion et surveillance. Aucune électrode spécifique n’est requise pour le mode DAE nourrisson/enfant.
Fiche technique
Dimensions
Dimensions
Poids
6,6 kg avec une batterie, un rouleau de papier vierge et un câble d’électrodes multifonctions. Les palettes externes standard et le support pour palettes représentent une masse supplémentaire inférieure à 1,3 kg
Position standard de l’opérateur
À moins d’un mètre de l’appareil
Batterie
Batterie
Type
Rechargeable, lithium-ion ; reportez-vous à l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité
Type
Rechargeable, lithium-ion. Voir l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité
Dimensions
23,6 x 116 x 146 mm (H x l x L)
Poids
Environ 680 g lbs/kg
Capacité
Avec une batterie neuve à pleine charge, à 20 °C : SOIT 3 heures minimum de surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 2 heures minimum de stimulation (180 ppm à 140 mA avec une durée d’impulsion de 40 ms) tout en procédant à la surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 175 charges minimum à pleine énergie/chocs
Temps de charge (appareil hors tension)
À une température comprise entre 0 et 35 °C : moins de 3 heures pour une charge à 100 % de sa capacité ; moins de 2 heures pour une charge à 80 % de sa capacité
Durée de vie
Environ 3 ans
yr
Indicateurs de la batterie
Jauge de charge sur la batterie, indicateur d’autonomie sur l’écran, voyants d’alimentation sur la face avant de l’appareil ; un voyant clignotant, une tonalité d’avertissement et le message Batterie faible inscrit à l’écran signalent que la batterie est presque déchargée. Lorsque ce message de batterie faible s’affiche pour la première fois, l’opérateur peut encore assurer au moins 10 minutes de surveillance et 6 chocs à énergie maximale
Stockage
Un stockage prolongé de la batterie à des températures supérieures à 40 °C réduit son autonomie et sa durée de vie
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
6,6 kg avec une batterie, un rouleau de papier vierge et un câble d’électrodes multifonctions. Les palettes externes standard et le support pour palettes représentent un poids supplémentaire inférieur à 1,3 kg
Position standard de l’opérateur
À moins d’un mètre de l’appareil
Caractéristiques physiques du moniteur/défibrillateur HeartStart XL+
Caractéristiques physiques du moniteur/défibrillateur HeartStart XL+
Dimensions
23 x 29,6 x 27,9 cm (H x L x P)
Alimentation électrique
Alimentation électrique
Type
Batterie lithium-ion rechargeable ; alimentation secteur via une prise avec mise à la terre de protection
Imprimante
Imprimante
Séquence ECG continue
La commande d’impression lance et arrête le défilement du papier. L’imprimante peut être configurée pour imprimer en temps réel ou avec un décalage de 10 secondes. La dérivation principale ECG ainsi qu’une seconde courbe accompagnée des annotations d’événement et des mesures figurent sur le tracé
Impression automatique
L’imprimante peut être configurée pour se déclencher automatiquement en cas de repère d’événements, charge, choc ou alarme
Rapports
Les rapports suivants peuvent être imprimés : résumé des événements (détaillé ou succinct), tendances des paramètres vitaux, test de fonctionnement, configuration, fichier de consignation et informations relatives à l’appareil
Rapports
Les rapports suivants peuvent être imprimés : résumé des événements (détaillé ou abrégé), tendances des paramètres vitaux, test de fonctionnement, configuration, fichier de consignation et informations relatives à l’appareil
Vitesse
25 mm/s avec une précision de ±5 %
Précision de l’amplitude
5 % pour les tensions de décalage de ±300 mV à 5 Hz
Taille du papier
Largeur de 50 mm x longueur de 30 m
Écran
Écran
Type
Environ 6,5” (16,5 cm) de diagonale
Dimensions
Environ 6,5” (16,5 cm) de diagonale
Taille
Zone d’affichage d’environ 16,5 cm de diagonale
Type
Zone d’affichage d’environ 16,5 cm de diagonale
Résolution
640 x 480 pixels (VGA) avec 32 niveaux de luminosité par couleur
Vitesse de balayage
Valeur nominale de 20 mm/s (tracé fixe et barre de défilement) pour l’ECG et la SpO2
Durée d’affichage du signal
5,2
s.
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
0 °C à 45 °C
Humidité
Jusqu’à 95 % d’humidité relative
Température de stockage
20 °C à 70 °C
Gamme de pression atmosphérique
En fonctionnement et en stockage : 1 014 mbar à 572 mbar (0 à 4 500 m)
Chocs (a)
En fonctionnement : vibrations semi-sinusoïdales, durée ≤ 11 ms, accélération ≥ 15,3 G, 3 chocs par axe
Chocs (b)
Hors fonctionnement : vibrations trapézoïdales, accélération 30 G, variation de vélocité = 7,42 m/s ±10 %, 1 choc par axe
Résistance aux corps solides/aux liquides
Degré de protection IP21
Compatibilité électromagnétique
Conforme aux exigences essentielles de la norme EN 60601-1-2:2002.
Sécurité
Conforme aux normes UL 60601-1 (1re édition), EN 60601-2-4:2003/EN 60601-1:1990
Mode de fonctionnement
Continu
Alimentation secteur
100-240 Vca, 50 ou 60 Hz, 1-0,46 A (équipement de Classe I)
Alimentation sur batterie
Batterie lithium-ion, 14,4 V minimum, rechargeable
Défibrillateur
Défibrillateur
Onde
Biphasique exponentielle tronquée ; paramètres de la courbe variables en fonction de l’impédance thoracique du patient.
Temps de charge
3 secondes pour atteindre le niveau d’énergie conseillé pour un adulte (150 joules) avec une batterie neuve à pleine charge
Inférieur à 5 secondes pour atteindre le niveau d’énergie sélectionné (jusqu’à 200 joules) avec une batterie neuve à pleine charge
À la mise sous tension, si l’appareil est en mode de défibrillation manuelle, il est prêt à délivrer un choc en moins de 8 secondes plus le temps de charge applicable, à condition de sélectionner immédiatement le niveau d’énergie et la charge, même à 90 Vca et après 15 chocs d’énergie maximale
À la mise sous tension, si l’appareil est en mode DAE, il est prêt à délivrer un choc en moins de 17 secondes, plus le temps de charge applicable
Délivrance du choc
Par l’intermédiaire des électrodes multifonctions ou des palettes
Série de chocs
Niveaux croissants d’énergie configurables dans une série
Série de chocs
Niveaux croissants d’énergie configurables dans une série
Défauts de contact
Détection des défauts de contact et indicateurs de qualité du contact avec le patient pour les électrodes/palettes. Par application de courant : 500 nA rms (571 Hz) et 200 uA rms (32 KHz)
250 ohms. La gamme réelle d’impédance peut être supérieure aux valeurs indiquées ci-dessus
Dimensions
Dimensions
Poids
6,6 kg avec une batterie, un rouleau de papier vierge et un câble d’électrodes multifonctions. Les palettes externes standard et le support pour palettes représentent une masse supplémentaire inférieure à 1,3 kg
Position standard de l’opérateur
À moins d’un mètre de l’appareil
Batterie
Batterie
Type
Rechargeable, lithium-ion ; reportez-vous à l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité
Type
Rechargeable, lithium-ion. Voir l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité
6,6 kg avec une batterie, un rouleau de papier vierge et un câble d’électrodes multifonctions. Les palettes externes standard et le support pour palettes représentent une masse supplémentaire inférieure à 1,3 kg
Position standard de l’opérateur
À moins d’un mètre de l’appareil
Batterie
Batterie
Type
Rechargeable, lithium-ion ; reportez-vous à l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité
Type
Rechargeable, lithium-ion. Voir l’étiquette de la batterie pour plus d’informations sur sa capacité
Dimensions
23,6 x 116 x 146 mm (H x l x L)
Poids
Environ 680 g lbs/kg
Capacité
Avec une batterie neuve à pleine charge, à 20 °C : SOIT 3 heures minimum de surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 2 heures minimum de stimulation (180 ppm à 140 mA avec une durée d’impulsion de 40 ms) tout en procédant à la surveillance (surveillance continue de l’ECG et de la SpO2 et mesure de la PNI toutes les 15 minutes) suivies de 20 charges à pleine énergie/chocs ; SOIT 175 charges minimum à pleine énergie/chocs
Temps de charge (appareil hors tension)
À une température comprise entre 0 et 35 °C : moins de 3 heures pour une charge à 100 % de sa capacité ; moins de 2 heures pour une charge à 80 % de sa capacité
Durée de vie
Environ 3 ans
yr
Indicateurs de la batterie
Jauge de charge sur la batterie, indicateur d’autonomie sur l’écran, voyants d’alimentation sur la face avant de l’appareil ; un voyant clignotant, une tonalité d’avertissement et le message Batterie faible inscrit à l’écran signalent que la batterie est presque déchargée. Lorsque ce message de batterie faible s’affiche pour la première fois, l’opérateur peut encore assurer au moins 10 minutes de surveillance et 6 chocs à énergie maximale
Stockage
Un stockage prolongé de la batterie à des températures supérieures à 40 °C réduit son autonomie et sa durée de vie
Caractéristiques physiques
Caractéristiques physiques
Poids
6,6 kg avec une batterie, un rouleau de papier vierge et un câble d’électrodes multifonctions. Les palettes externes standard et le support pour palettes représentent un poids supplémentaire inférieur à 1,3 kg
Position standard de l’opérateur
À moins d’un mètre de l’appareil
Caractéristiques physiques du moniteur/défibrillateur HeartStart XL+
Caractéristiques physiques du moniteur/défibrillateur HeartStart XL+
Dimensions
23 x 29,6 x 27,9 cm (H x L x P)
Alimentation électrique
Alimentation électrique
Type
Batterie lithium-ion rechargeable ; alimentation secteur via une prise avec mise à la terre de protection
Imprimante
Imprimante
Séquence ECG continue
La commande d’impression lance et arrête le défilement du papier. L’imprimante peut être configurée pour imprimer en temps réel ou avec un décalage de 10 secondes. La dérivation principale ECG ainsi qu’une seconde courbe accompagnée des annotations d’événement et des mesures figurent sur le tracé
Impression automatique
L’imprimante peut être configurée pour se déclencher automatiquement en cas de repère d’événements, charge, choc ou alarme
Rapports
Les rapports suivants peuvent être imprimés : résumé des événements (détaillé ou succinct), tendances des paramètres vitaux, test de fonctionnement, configuration, fichier de consignation et informations relatives à l’appareil
Rapports
Les rapports suivants peuvent être imprimés : résumé des événements (détaillé ou abrégé), tendances des paramètres vitaux, test de fonctionnement, configuration, fichier de consignation et informations relatives à l’appareil
Vitesse
25 mm/s avec une précision de ±5 %
Précision de l’amplitude
5 % pour les tensions de décalage de ±300 mV à 5 Hz
Taille du papier
Largeur de 50 mm x longueur de 30 m
Écran
Écran
Type
Environ 6,5” (16,5 cm) de diagonale
Dimensions
Environ 6,5” (16,5 cm) de diagonale
Taille
Zone d’affichage d’environ 16,5 cm de diagonale
Type
Zone d’affichage d’environ 16,5 cm de diagonale
Résolution
640 x 480 pixels (VGA) avec 32 niveaux de luminosité par couleur
Vitesse de balayage
Valeur nominale de 20 mm/s (tracé fixe et barre de défilement) pour l’ECG et la SpO2
Durée d’affichage du signal
5,2
s.
Caractéristiques environnementales
Caractéristiques environnementales
Température de fonctionnement
0 °C à 45 °C
Humidité
Jusqu’à 95 % d’humidité relative
Température de stockage
20 °C à 70 °C
Gamme de pression atmosphérique
En fonctionnement et en stockage : 1 014 mbar à 572 mbar (0 à 4 500 m)
Chocs (a)
En fonctionnement : vibrations semi-sinusoïdales, durée ≤ 11 ms, accélération ≥ 15,3 G, 3 chocs par axe
Chocs (b)
Hors fonctionnement : vibrations trapézoïdales, accélération 30 G, variation de vélocité = 7,42 m/s ±10 %, 1 choc par axe
Résistance aux corps solides/aux liquides
Degré de protection IP21
Compatibilité électromagnétique
Conforme aux exigences essentielles de la norme EN 60601-1-2:2002.
Sécurité
Conforme aux normes UL 60601-1 (1re édition), EN 60601-2-4:2003/EN 60601-1:1990
Mode de fonctionnement
Continu
Alimentation secteur
100-240 Vca, 50 ou 60 Hz, 1-0,46 A (équipement de Classe I)
Alimentation sur batterie
Batterie lithium-ion, 14,4 V minimum, rechargeable
Défibrillateur
Défibrillateur
Onde
Biphasique exponentielle tronquée ; paramètres de la courbe variables en fonction de l’impédance thoracique du patient.
Temps de charge
3 secondes pour atteindre le niveau d’énergie conseillé pour un adulte (150 joules) avec une batterie neuve à pleine charge
Inférieur à 5 secondes pour atteindre le niveau d’énergie sélectionné (jusqu’à 200 joules) avec une batterie neuve à pleine charge
À la mise sous tension, si l’appareil est en mode de défibrillation manuelle, il est prêt à délivrer un choc en moins de 8 secondes plus le temps de charge applicable, à condition de sélectionner immédiatement le niveau d’énergie et la charge, même à 90 Vca et après 15 chocs d’énergie maximale
À la mise sous tension, si l’appareil est en mode DAE, il est prêt à délivrer un choc en moins de 17 secondes, plus le temps de charge applicable
Délivrance du choc
Par l’intermédiaire des électrodes multifonctions ou des palettes
Série de chocs
Niveaux croissants d’énergie configurables dans une série
Série de chocs
Niveaux croissants d’énergie configurables dans une série
Défauts de contact
Détection des défauts de contact et indicateurs de qualité du contact avec le patient pour les électrodes/palettes. Par application de courant : 500 nA rms (571 Hz) et 200 uA rms (32 KHz)
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