Facilité de transport et d’accès aux accessoires pour un gain de temps précieux

Les câbles de surveillance et de thérapie peuvent être rangés sur l’appareil et vous pouvez y accéder facilement grâce au système de rangement ouvert disponible en option. Des sangles permettent de fixer les câbles patient sur le dispositif afin d’en simplifier le transport. Les ports des câbles étant directement accessibles, l’utilisateur a l’assurance de pouvoir connecter rapidement le système XL+ au patient.