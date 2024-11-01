Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010

Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous affirmons notre engagement à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.