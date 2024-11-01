Un outil conçu pour améliorer la réanimation cardio-pulmonaire. Disponible en option entièrement intégrée sur les systèmes HeartStart MRx et HeartStart FR3, il présente des innovations significatives basées sur les directives de l’AHA pour la RCP ainsi que sur les remarques des utilisateurs du module Q-CPR.
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Le module Q-CPR est simple à mettre en place et facile à utiliser. Il renforce vos compétences en réanimation spécialisée ou de base grâce aux données de performances objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, ce qui vous permet ainsi d’améliorer la qualité de vos interventions et de réduire la variabilité du traitement. Le module Q-CPR vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
La simplicité au rendez-vous
Le module Q-CPR est simple à mettre en place et facile à utiliser. Il renforce vos compétences en réanimation spécialisée ou de base grâce aux données de performances objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, ce qui vous permet ainsi d’améliorer la qualité de vos interventions et de réduire la variabilité du traitement. Le module Q-CPR vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
La simplicité au rendez-vous
Le module Q-CPR est simple à mettre en place et facile à utiliser. Il renforce vos compétences en réanimation spécialisée ou de base grâce aux données de performances objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, ce qui vous permet ainsi d’améliorer la qualité de vos interventions et de réduire la variabilité du traitement. Le module Q-CPR vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Le module Q-CPR est simple à mettre en place et facile à utiliser. Il renforce vos compétences en réanimation spécialisée ou de base grâce aux données de performances objectives que vous pouvez utiliser pour affiner votre technique de RCP, ce qui vous permet ainsi d’améliorer la qualité de vos interventions et de réduire la variabilité du traitement. Le module Q-CPR vous indique si vos compressions sont de bonne qualité et suffisamment fortes ou rapides.
Informations cliniques pertinentes, prise en charge optimisée
Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
Lorsqu’il est utilisé en association avec le logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR est un outil complet et souple de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, à des fins d’analyse ultérieure.
Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
Lorsqu’il est utilisé en association avec le logiciel clinique Philips HeartStart Event Review Pro, le module Q-CPR est un outil complet et souple de consultation de données à des fins d’analyse rétrospective, de formation et d’amélioration continue. Le logiciel Event Review Pro enregistre et mémorise l’intégralité de l’incident, y compris les données Q-CPR, à des fins d’analyse ultérieure.
Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
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Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
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Durabilité et évolutivité
Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous affirmons notre engagement à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous affirmons notre engagement à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
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Des informations sonores complètes en plus des repères visuels
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Le module Q-CPR assure la gestion des protocoles et offre des capacités optimisées d’évaluation visuelle en mode Défibrillation manuelle ou DAE sur l’écran du HeartStart MRx. Vous pouvez choisir d’activer ou de désactiver les messages vocaux en fonction du protocole de votre structure et de l’environnement dans lequel se déroule l’intervention.
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Le seul à fournir des instructions correctives
Le seul à fournir des instructions correctives
Cet outil Q-CPR d’évaluation qualitative et interactive de la RCP est le seul à fournir des instructions correctives à la fois pour les compressions et la ventilation afin de vous aider à réduire le risque d’hyperventilation au cours de la réanimation.
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Rapport Q-CPR
Rapport Q-CPR
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Rapport Q-CPR
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Simplicité et rapidité
Informations cliniques pertinentes, prise en charge optimisée
Durabilité et évolutivité
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La simplicité au rendez-vous
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Informations cliniques pertinentes, prise en charge optimisée
Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
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Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
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Des données objectives pour optimiser la qualité de la RCP
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Durabilité et évolutivité
Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
Les moniteurs/défibrillateurs Philips HeartStart MRx et les DAE HeartStart FR3 équipés du module Q-CPR sont conformes aux directives émises par l’AHA et l’ERC en 2010. Nous affirmons notre engagement à promouvoir les recommandations émanant de ces experts internationaux en matière de réanimation cardiaque et de soins cardiaques d’urgence.
Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
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Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
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Optimisé pour les directives de l’AHA relatives à la RCP émises en 2010
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Le seul à fournir des instructions correctives
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Rapport Q-CPR
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Fiche technique
Mesures
Mesures
Compressions
Amplitude, fréquence, relâchement (complet ou incomplet) et cycle de fonctionnement
Amplitude cible des compressions
-38 à -51 mm
Fréquence cible des compressions
90 à 120 cpm
Ventilations
Volume/fréquence/durée d’insufflation
Indicateur graphique de fréquence ventilatoire
4 à 16 ventilations par minute ou 9 à 16 vpm pour les insufflations effectuées dans les 60 secondes suivant la dernière compression
Type d’évaluation
Type d’évaluation
Verbale
Évaluation verbale qualitative et interactive hiérarchisée pour toutes les mesures
Numérique
Mesures correspondant à la fréquence des compressions, la fréquence ventilatoire et l’intervalle entre les compressions (affichage en mode Défibrillation manuelle uniquement)
Graphique
Courbe de compression avec la zone de compression à atteindre, icône de remplissage pulmonaire pour le volume de ventilation (affichage en mode Défibrillation manuelle uniquement)
Interface utilisateur
Interface utilisateur
Poids du module d’aide à la RCP
8
Once
Mesures
Mesures
Compressions
Amplitude, fréquence, relâchement (complet ou incomplet) et cycle de fonctionnement
Amplitude cible des compressions
-38 à -51 mm
Type d’évaluation
Type d’évaluation
Verbale
Évaluation verbale qualitative et interactive hiérarchisée pour toutes les mesures
Numérique
Mesures correspondant à la fréquence des compressions, la fréquence ventilatoire et l’intervalle entre les compressions (affichage en mode Défibrillation manuelle uniquement)
1 Ko PC, Chen WJ, Lin CH, et al. Evaluating the quality of pre-hospital cardiopulmonary resuscitation by reviewing automated external defibrillator records and survival for out-of-hospital witnessed arrests. Resuscitation. 2005;64:163-169.
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