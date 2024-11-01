FR
EN

Critères de recherche

HeartStart Event Review Pro

Logiciel clinique

Trouver produits similaires

HeartStart Event Review Pro offre une large gamme de rapports allant de l’analyse d’un cas spécifique à celle de l’établissement dans son ensemble. Ceux-ci peuvent être ajoutés à un dossier médical, soumis aux registres nationaux et permettent en outre d’améliorer les programmes de formations ainsi que le temps de réponse aux interventions.

Contactez nous
Caractéristiques
Éditions logicielles flexibles
Un logiciel adapté à vos besoins

Un logiciel adapté à vos besoins

Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.

Un logiciel adapté à vos besoins

Un logiciel adapté à vos besoins
Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.

Un logiciel adapté à vos besoins

Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.
Pour en savoir plus
Éditions logicielles flexibles
Un logiciel adapté à vos besoins

Un logiciel adapté à vos besoins

Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.
Grande compatibilité
Capturez facilement des informations essentielles

Capturez facilement des informations essentielles

Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.

Capturez facilement des informations essentielles

Capturez facilement des informations essentielles
Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.

Capturez facilement des informations essentielles

Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.
Pour en savoir plus
Grande compatibilité
Capturez facilement des informations essentielles

Capturez facilement des informations essentielles

Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.
Fonctionnalité d’examen des données
La base d’une analyse fiable

La base d’une analyse fiable

La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.

La base d’une analyse fiable

La base d’une analyse fiable
La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.

La base d’une analyse fiable

La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.
Pour en savoir plus
Fonctionnalité d’examen des données
La base d’une analyse fiable

La base d’une analyse fiable

La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.
Des outils puissants pour traiter les données
Des données essentielles, clairement présentées

Des données essentielles, clairement présentées

Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.

Des données essentielles, clairement présentées

Des données essentielles, clairement présentées
Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.

Des données essentielles, clairement présentées

Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.
Pour en savoir plus
Des outils puissants pour traiter les données
Des données essentielles, clairement présentées

Des données essentielles, clairement présentées

Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.
  • Éditions logicielles flexibles
  • Grande compatibilité
  • Fonctionnalité d’examen des données
  • Des outils puissants pour traiter les données
Voir toutes les caractéristiques
Éditions logicielles flexibles
Un logiciel adapté à vos besoins

Un logiciel adapté à vos besoins

Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.

Un logiciel adapté à vos besoins

Un logiciel adapté à vos besoins
Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.

Un logiciel adapté à vos besoins

Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.
Pour en savoir plus
Éditions logicielles flexibles
Un logiciel adapté à vos besoins

Un logiciel adapté à vos besoins

Le logiciel Philips HeartStart Event Review Pro est disponible dans les éditions Services médicaux d’urgence et Hôpital, avec les fonctions d’affichage et de modification correspondantes pour les cas acquis à partir de défibrillateurs dans des situations spécifiques.
Grande compatibilité
Capturez facilement des informations essentielles

Capturez facilement des informations essentielles

Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.

Capturez facilement des informations essentielles

Capturez facilement des informations essentielles
Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.

Capturez facilement des informations essentielles

Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.
Pour en savoir plus
Grande compatibilité
Capturez facilement des informations essentielles

Capturez facilement des informations essentielles

Le logiciel HeartStart Event Review Pro est capable d’afficher les données des DAE et moniteurs/défibrillateurs Philips et fournit des outils d’analyse de cas. En outre, il peut être installé et utilisé sur un PC standard exécutant Microsoft Windows 10 sans que cela ne requière de matériel supplémentaire.
Fonctionnalité d’examen des données
La base d’une analyse fiable

La base d’une analyse fiable

La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.

La base d’une analyse fiable

La base d’une analyse fiable
La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.

La base d’une analyse fiable

La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.
Pour en savoir plus
Fonctionnalité d’examen des données
La base d’une analyse fiable

La base d’une analyse fiable

La qualité et les fonctionnalités du logiciel vous permettent d’avoir véritablement confiance dans l’analyse de vos données postévénement. Le logiciel HeartStart Event Review Pro fournit une base solide pour améliorer vos initiatives d’assurance qualité et d’amélioration de la qualité en offrant à vos équipes de solides fonctionnalités d’analyse postévénement.
Des outils puissants pour traiter les données
Des données essentielles, clairement présentées

Des données essentielles, clairement présentées

Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.

Des données essentielles, clairement présentées

Des données essentielles, clairement présentées
Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.

Des données essentielles, clairement présentées

Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.
Pour en savoir plus
Des outils puissants pour traiter les données
Des données essentielles, clairement présentées

Des données essentielles, clairement présentées

Le logiciel HeartStart Event Review Pro comprend une gamme d’outils pour collecter et afficher des informations, vous permettant d’examiner des cas, d’identifier des tendances et d’évaluer les interventions d’urgence. Il télécharge des informations relatives à un événement d’utilisation spécifique à partir des DAE et des moniteurs/défibrillateurs Philips.

Fiche technique

Configuration logicielle requise
Configuration logicielle requise
Système d’exploitation
  • Microsoft Windows XP Professional SP3 ou Microsoft Windows XP tablet Edition SP3 et Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 pour un serveur distant utilisant une base de données partagée.
Base de données
  • Microsoft SQL Server 2008
Navigateur
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Configuration matérielle
Configuration matérielle
Vitesse du processeur
  • Minimum : 1 GHz Recommandée : 2 GHz core duo ou supérieure
Écran
  • Minimum : 1 024 x 768 Recommandé : 1 400 x 1 050 ou plus
Mémoire vidéo
  • Minimum : 64 Mo Recommandée : 256 Mo
Espace disque
  • Minimum : 2 Go, 300 Mo pendant l’installation du logiciel, 100 Mo pour le stockage d’événements. Recommandé : 5 Go
Communication sans fil
  • Minimum : 1 Go Recommandée : 2 Go ou plus (la capacité requise en termes de mémoire est approximative)
Connexion Internet
  • Requise pour activer le logiciel d’application, utiliser la fonction e-mail et recevoir les mises à jour logicielles
Dispositif de pointage
  • Requis pour naviguer dans l’application (exemple : souris ou stylet)
Configuration matérielle requise
Configuration matérielle requise
Vitesse du processeur
  • Logiciel HeartStart Event Review Pro : processeur 2 Ghz x64 min. Event Review Pro Server Pack : processeur 2 GHz x86/x64 min
Écran
  • Minimum : 1 024 x 768 Recommandée : 1 600 x 1 200 ou plus
Mémoire
  • Minimum : 4 Go de mémoire. Recommandée : 8 Go ou plus
Espace disque
  • Logiciel HeartStart Event Review Pro : 25 Go minimum*. Event Review Pro Server Pack : 10 Go minimum*
Connexion Internet
  • Requise pour activer le logiciel d’application, utiliser la fonction d’e-mail et recevoir des mises à jour logicielles.
Configuration logicielle requise
Configuration logicielle requise
Système d’exploitation
  • Microsoft Windows XP Professional SP3 ou Microsoft Windows XP tablet Edition SP3 et Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 pour un serveur distant utilisant une base de données partagée.
Base de données
  • Microsoft SQL Server 2008
Configuration matérielle
Configuration matérielle
Vitesse du processeur
  • Minimum : 1 GHz Recommandée : 2 GHz core duo ou supérieure
Écran
  • Minimum : 1 024 x 768 Recommandé : 1 400 x 1 050 ou plus
Voir toutes les caractéristiques
Configuration logicielle requise
Configuration logicielle requise
Système d’exploitation
  • Microsoft Windows XP Professional SP3 ou Microsoft Windows XP tablet Edition SP3 et Windows 7. Microsoft Windows® Server® 2008 SP1 pour un serveur distant utilisant une base de données partagée.
Base de données
  • Microsoft SQL Server 2008
Navigateur
  • Microsoft Internet Explorer 7.0 ou version supérieure
Configuration matérielle
Configuration matérielle
Vitesse du processeur
  • Minimum : 1 GHz Recommandée : 2 GHz core duo ou supérieure
Écran
  • Minimum : 1 024 x 768 Recommandé : 1 400 x 1 050 ou plus
Mémoire vidéo
  • Minimum : 64 Mo Recommandée : 256 Mo
Espace disque
  • Minimum : 2 Go, 300 Mo pendant l’installation du logiciel, 100 Mo pour le stockage d’événements. Recommandé : 5 Go
Communication sans fil
  • Minimum : 1 Go Recommandée : 2 Go ou plus (la capacité requise en termes de mémoire est approximative)
Connexion Internet
  • Requise pour activer le logiciel d’application, utiliser la fonction e-mail et recevoir les mises à jour logicielles
Dispositif de pointage
  • Requis pour naviguer dans l’application (exemple : souris ou stylet)
Configuration matérielle requise
Configuration matérielle requise
Vitesse du processeur
  • Logiciel HeartStart Event Review Pro : processeur 2 Ghz x64 min. Event Review Pro Server Pack : processeur 2 GHz x86/x64 min
Écran
  • Minimum : 1 024 x 768 Recommandée : 1 600 x 1 200 ou plus
Mémoire
  • Minimum : 4 Go de mémoire. Recommandée : 8 Go ou plus
Espace disque
  • Logiciel HeartStart Event Review Pro : 25 Go minimum*. Event Review Pro Server Pack : 10 Go minimum*
Connexion Internet
  • Requise pour activer le logiciel d’application, utiliser la fonction d’e-mail et recevoir des mises à jour logicielles.
  • *Disponible uniquement sur le HeartStart MRx

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends

En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.

Je comprends

You are about to visit a Philips global content page

Continue

This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.

Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.

Je comprends
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.