XperGuide guide l’aiguille en 3D et en temps réel, ce qui facilite les procédures percutanées nécessitant l’utilisation d’une aiguille en salle de radiologie interventionnelle. Il superpose les images de fluoroscopie en temps réel aux images 3D des tissus mous, vous pouvez ainsi suivre, en direct, la trajectoire et le positionnement cible de l’aiguille.
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Médiathèque
Caractéristiques
Instructions en direct pour une meilleure visualisation
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XperGuide affiche la progression de l’aiguille en temps réel en fonction d’une trajectoire définie par l’utilisateur. En superposant l’image fluoroscopique en direct aux images des tissus mous, cette fonctionnalité assure un guidage 3D en direct et permet d’identifier les écarts de la trajectoire souhaitée. Grâce à cette superposition 3D, vous pouvez ainsi guider l’aiguille tout au long de la trajectoire adéquate, avec fiabilité et précision.
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Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
Vous pouvez planifier la trajectoire de l’aiguille de deux façons : soit en traçant un parcours virtuel, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. XperGuide calcule automatiquement les projections du statif et la parallaxe dans la visualisation de la trajectoire de l’aiguille. Il prend également en charge plusieurs trajectoires d’aiguille. Toutes les projections sont instantanément disponibles et contrôlées depuis la table d’examen. En outre, XperGuide s’adapte en temps réel aux changements d’inclinaison et de rotation de l’arceau, au champ d’acquisition et à la distance foyer-film.
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Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
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Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille
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