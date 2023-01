Visualisation et planification de la trajectoire de l’aiguille

Vous pouvez planifier la trajectoire de l’aiguille de deux façons : soit en traçant virtuellement le parcours, soit en définissant son insertion et les zones ciblées sur des coupes XperCT, IRM ou TDM. XperGuide calcule automatiquement les projections optimales du statif et la parallaxe dans la trajectoire de l’aiguille. Il prend également en charge plusieurs trajectoires d’aiguille. Toutes les projections sont instantanément disponibles et contrôlées depuis la table. En outre, XperGuide s’adapte en temps réel aux changements d’inclinaison et de rotation de l’arceau, au champ d’acquisition et à la distance foyer-image.