Améliorez la confiance et la facilité d’utilisation lors du remplacement valvulaire aortique percutané (TAVI) et d’autres procédures techniquement difficiles associées à une cardiopathie structurelle. L’expérience utilisateur immersive est hautement automatisée pour simplifier la planification, ainsi que la sélection du dispositif et de l’angle d’incidence. Pendant les procédures, cet outil fournit une imagerie guidée en temps réel pour faciliter le positionnement du dispositif.
Appelez 1-800-567-1080
Information pour achat:
1-800-567-1080
Demande de communication
Nous souhaitons répondre au mieux à vos attentes
Dites-nous comment vous aider
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
Appelez 1-800-567-1080
Support technique, Service sur site, Contrats et pièces détachées:
1-800-567-1080
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Un gain de temps grâce à la segmentation automatique
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Des repères automatiques pour rester sur la bonne voie
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
Les mesures automatiques peuvent vous aider à simplifier votre planification
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La visualisation des calcifications pour éviter les complications potentielles
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
La planification automatique des vues pour faciliter le positionnement
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
L’imagerie guidée en temps réel intégrée pour une navigation précise
Voir le produit
Voir le produit
Découvrez les performances cardiaques et vasculaires interventionnelles avancées de la série Azurion 7 avec capteur plan 20”. Cette solution d’imagerie interventionnelle de pointe permet à vos équipes de bénéficier d’un niveau élevé de cohérence et d’efficacité lorsqu’elles réalisent diverses interventions vasculaires et cardiaques. Vous pouvez facilement contrôler toutes les applications pertinentes à partir d’un seul écran tactile depuis la table d’examen, afin de prendre des décisions rapides et éclairées dans l’environnement stérile.
Voir le produit
Améliorez vos capacités de cardiologie interventionnelle avec l’Azurion 7 équipé d’un capteur plan 12”. Cette solution d’imagerie interventionnelle hautes performances permet aux équipes interventionnelles de réaliser des interventions cardiaques complexes. Contrôlez facilement toutes les applications pertinentes depuis la table d’examen pour une expérience utilisateur unique, de hautes performances en salle et une prise en charge des patients de qualité.
Voir le produit
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
En cliquant sur le lien, vous quitterez le site officiel de Philips Électronique Ltée . (« Philips »). Les liens vers des sites Web de tiers qui peuvent apparaître sur ce site sont fournis uniquement pour votre commodité et ne représentent en aucune façon une affiliation ou un soutien aux renseignements fournis sur ces sites Web. Philips ne fait aucune déclaration ni n’offre aucune garantie de quelque nature que ce soit en ce qui concerne les sites Web de tiers ou les renseignements qu’ils contiennent.Je comprends
This link redirects you to materials from a Philips affiliate located outside of Canada, and the materials are only available in English. Please click below to CONTINUE. If you require any further information or wish to speak to a live agent, please contact us at 1-800-567-1080.
Avis : Ce lien vous redirige vers des documents provenant d’une société affiliée de Philips située à l’extérieur du Canada, et ces documents ne sont disponibles qu’en anglais. Veuillez cliquer ci-dessous pour CONTINUER. Si vous avez besoin de plus d’informations ou souhaitez parler à un agent, veuillez nous contacter au 1-800-567-1080.Je comprends
1875 Buckhorn Gate,
5th Floor, Mississauga,
Ontario L4W 5P1
Choisir le paysCanada (Français)
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.