Ingenia MR-RT XD Polyvalence adaptée à votre planification

La plate-forme Philips Ingenia MR-RT XD exploite la puissance et l’intérêt de l’IRM pour la planification des séances de radiothérapie. Elle a été conçue pour répondre aux besoins radio-oncologiques, tout en continuant de privilégier la facilité d’utilisation, la rationalisation de l’intégration et la polyvalence. Au cœur de ce concept, il est possible de définir une approche sur mesure avec des fonctionnalités personnalisables répondant à vos besoins cliniques et aux exigences relatives à votre utilisation clinique, votre budget et vos processus de travail, tout en fournissant de meilleurs soins aux patients.