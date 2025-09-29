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Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?

Oui, tous les composants des produits Philips Avent en contact avec la nourriture sont 100 % sans BPA ni BPS. Cette conformité est assurée grâce au respect total des normes de sécurité, à des tests randomisés et à d'autres contrôles qualité.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : SCY913/04 , SCF087/03 , SCF087/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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