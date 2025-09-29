  • En raison d’un problème technique, notre boutique en ligne est actuellement indisponible. Entre-temps, veuillez visiter l’un de nos partenaires de vente au détail pour acheter nos produits.

Critères de recherche

Assistance Philips

Mon produit Philips Avent est-il sans BPA ni BPS ?

Mis à jour le 29 septembre 2025

Oui, tous les composants des produits Philips Avent en contact avec la nourriture sont 100 % sans BPA ni BPS. Cette conformité est assurée grâce au respect total des normes de sécurité, à des tests randomisés et à d'autres contrôles qualité.

Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : SCF087/03 , SCF349/52 , SCF091/41 , SCF087/02 , SCF376/28 , SCF349/47 , SCF087/30 , SCF087/29 , SCF087/23 , SCF087/16 , SCF087/13 , SCF087/10 , SCF091/38 , SCF087/08 , SCF091/40 , SCF359/20 , SCF087/07 , SCF091/45 , SCF091/42 , SCF349/53 , SCF359/00 , SCY900/04 , SCF091/51 , SCF091/47 , SCF085/67 , SCD306/11 , SCY964/04 , SCY962/04 , SCY965/04 , SCY961/04 , SCY963/04 , SCF085/52 , SCF091/07 , SCF085/60 , SCF085/58 , SCF085/54 , SCF085/48 , SCF085/49 , SCF085/50 , SCF085/53 , SCF349/23 , SCF349/25 , SCF376/19 , SCF091/30 , SCF091/27 , SCF091/24 , SCF347/05 , SCF091/23 , SCF347/08 , SCF349/01 , SCF349/20 , SCF376/08 , SCF376/09 , SCF085/24 , SCF085/61 , SCF349/22 , SCF085/21 , SCF376/18 , SCF376/14 , SCF376/13 , SCF091/09 , SCF085/34 , SCF091/15 , SCF085/59 , SCF085/31 , SCF349/18 , SCF091/18 , SCD838/03 , SCY965/02 , SCY964/02 , SCY963/02 , SCY962/02 , SCY961/02 , SCY913/01 , SCY903/63 , SCY903/62 , SCY903/23 , SCY903/13 , SCY903/03 , SCY903/02 , SCY900/23 , SCY900/13 , SCY900/03 , SCY900/02 , SCD837/01 , SCD837/02 , SCD837/03 , SCD838/01 , SCD838/02 , SCD838/04 , SCD838/05 , SCD839/02 , SCD858/00 , SCD858/01 , SCY910/01 , SCY910/03 , SCY913/03 , SCY903/01 , SCY900/01 , SCF085/05 , SCF347/07 , SCF349/13 , SCF349/16 , SCF245/42 , SCF245/40 , SCF245/22 , SCF244/42 , SCF244/40 , SCF244/23 , SCF244/22 , SCD306/10 , SCF085/08 , SCF085/07 , SCF085/06 , SCF228/01 , SCF224/03 , SCF223/42 , SCF223/41 , SCF222/43 , SCD308/02 , SCD307/03 , SCF085/10 , SCF085/09 , SCF222/42 , SCF214/41 , SCF214/40 , SCF349/44 , SCF211/40 , SCF349/45 , SCD307/02 , SCF192/45 , SCY100/02 , SCF376/10 , SCF376/44 , SCF376/20 , SCF099/10 , SCF376/43 , SCY703/01 , SCY100/01 , SCF099/00 , SCY701/01 , SCY103/03 , SCY103/02 , SCY103/01 , SCY100/03 , SCY762/02 , SCY703/77 , SCY703/76 , SCY763/02 , SCY764/02 , SCY761/02 , SCY701/03 , SCY703/03 , SCD308/01 , SCF244/21 , SCF099/41 , SCF347/06 , SCF190/41 , SCF190/42 , SCF190/43 , SCF211/41 , SCF192/05 , SCF192/47 , SCF192/46 , SCF099/42 , SCY903/04 , SCD306/00 , SCF291/00 , SCF293/00 , SCF135/18 , SCF145/18 , SCD205/08 , SCF376/24 , SCF220/03 , SCF210/03 , SCF010/00 , SCF408/37 , SCF376/11 , SCF376/21 , SCF349/15 , SCF376/12 , SCF349/14 , SCF376/22 , SCF348/04 , SCF348/03 , SCF348/02 , SCF348/01 , SCF347/04 , SCF347/03 , SCF197/07 , SCF347/01 , SCF347/02 , SCF408/34 , SCF345/20 , SCF344/22 , SCF343/20 , SCF344/23 , SCF345/22 , SCF344/21 , SCF344/20 , SCF244/20 , SCF245/20 , SCD393/04 , SCD393/05 , SCD394/02 , SCF411/01 , SCF403/34 , SCF400/14 , SCF403/14 , SCF013/57 , SCD206/12 , SCD206/11 , SCF655/23 , SCD206/03 , SCF010/17 , SCF010/27 , SCF010/37 , SCF010/38 , SCF010/39 , SCF013/17 , SCD206/02 , SCF013/27 , SCF013/37 , SCF013/38 , SCF013/39 , SCF019/25 , SCD292/22 , SCF400/34 , SCD206/01 , SCD113/37 , SCD209/01 , SCD207/01 , SCF659/47 , SCD113/23 , SCD113/24 , SCD201/00 , SCD208/01 , SCD201/01 , SCD397/02 , SCD398/02 , SCF197/24 , SCF195/24 , SCF196/23 , SCF212/23 , SCF213/20 , SCF212/20 , SCF212/22 , SCF213/22 , SCF212/21 , SCF790/00 , SCF792/00 , SCF792/20 , SCF753/40 , SCF753/41 , SCF792/21 , SCF790/21 , SCF790/22 , SCF791/00 , SCF792/22 , SCF753/33 , SCF151/02 , SCF151/01 , SCF751/29 , SCF751/27 , SCF753/25 , SCF753/27 , SCF186/27 , SCF186/28 , SCF259/04 , SCF407/33 , SCF407/34 , SCF407/31 , SCF407/32 , SCF197/05 , SCF422/27 , SCF424/27 , SCF421/27 , SCF425/27 , SCD398/01 , SCD394/01 , SCF423/27 , SCF651/23 , SCF652/23 , SCF653/23 , SCF654/23 , SCF555/15 , SCF555/13 , SCF195/22 , SCF196/18 , SCF197/22 , SCF194/04 , SCF194/05 , SCF644/31 , SCF762/23 , SCF762/21 , SCF644/32 , SCF760/10 , SCF762/10 , SCF762/20 , SCF760/20 , SCF644/33 , SCD693/24 , SCF644/37 , SCF195/10 , SCF194/02 , SCF194/01 , SCF753/09 , SCF753/08 , SCF753/06 , SCF151/04 , SCF693/47 , SCF151/90 , SCF551/00 , SCF751/30 , SCF251/04 , SCF751/22 , SCF753/22 , SCD363/03 , SCD364/11 , SCF561/37 , SCF562/37 , SCF563/17 , SCF563/27 , SCF564/37 , SCF565/37 , SCF573/31 , SCF573/32 , SCF573/33 , SCF573/34 , SCD368/01 , SCD364/01 , SCF553/23 , SCF553/25 , SCF553/22 , SCF251/02 , SCF753/30 , SCF251/03 , SCF251/01 , SCF551/22 , SCF618/10 , SCD363/02 , SCF560/17 , SCF563/37 , SCF560/37 , SCF560/27 , SCD683/28 , SCD683/29 , SCF151/03 , SCF252/03 , SCD291/00 , SCD292/02 , SCF553/00 , SCF149/00 , SCF657/25 , SCF699/25 , SCF195/06 , SCF195/03 , SCF195/04 , SCF682/37 , SCF681/37 , SCF693/38 , SCF690/00 , SCF690/38 , SCF690/39 , SCF693/39 , SCF693/57 , SCD297/01 , SCD296/02 , SCD296/01 , SCF620/37 , SCF621/37 , SCD298/01 , SCD296/11 , SCD296/12 , SCF655/27 , SCF193/00 , SCF623/37 , SCF624/37 , SCF690/47 , SCD265/01 , SCF197/03 , SCF196/01 , SCF195/01 , SCF626/01 , SCF782/28 , SCF782/27 , SCF626/02 , SCF693/27 , SCF690/27 , SCF690/37 , SCF693/37 , SCF673/17 , SCF671/17 , SCF690/17 , SCF654/27 , SCF653/27 , SCF652/27 , SCF651/27 , SCF693/17 , SCF190/06 , SCF190/07 , SCF782/15 , SCF782/17 , SCD266/01 , SCF782/13 , SCD267/01 , SCF782/11 , SCD268/01 , SCF281/05 , SCF764/02 , SCF764/01 , SCF752/11 , SCF246/00 , SCF750/11 , SCF750/22 , SCF752/22 , SCF754/11 , SCF754/22 , SCF247/00 , SCF242/00 , SCF248/00 , SCF766/00 , SCF686/17 , SCF184/64 , SCF184/63 , SCF184/14 , SCF184/13 , SCF685/37 , SCF684/37 , SCF636/27 , SCF762/00 , SCF760/00 , SCF762/22 , SCF720/10 , SCF760/22 , SCF190/03 , SCF192/04 , SCF190/02 , SCF190/01 , SCF310/13 , SCF310/20 , SCF314/02 , SCF312/01 , SCF606/05 , SCF608/22 , SCF680/37 , SCD270/00 , SCF683/37 , SCF683/17 , SCF680/17 , SCF680/27 , SCF683/27 , SCF884/01 , SCF260/33 , SCF260/37 , SCF255/33 , SCD261/01 , SCD260/01 , SCD263/01 , SCF300/20 , SCF302/01 , SCF304/02 , SCF663/17 , SCF660/17 , SCF660/27 , SCF663/27 , SCF300/13 , SCF608/01 , SCF606/01 , SCF609/01 , SCD234/01 , SCF635/27 , SCF260/11 , SCF631/27 , SCF255/11 , SCF632/27 , SCF634/27 , SCF640/37 , SCF643/12 , SCF643/37 , SCF646/17 , SCF648/01 , SCF649/01 , SCF616/10 , SCF156/00 , SCF616/05 , SCF615/10 , SCF614/10 , SCF612/10 , SCF610/05 , SCF604/11 , SCF602/22 , SCF602/02 , SCF602/01 , SCF600/22 , SCF600/12 , SCF600/11 , SCF156/01 , SCF148/52 , SCF147/82 , SCF146/02 , SCF145/06 , SCF141/00 , SCF140/00 , SCF138/10 , SCF138/05 , SCF137/05 , SCF135/06 , SCF633/27 , SCF640/04 , SCF640/12 , SCF643/07 , SCD250/01 , SCF610/00 , SCF142/00 , SCF680/00 , SCF702/00 , SCF602/12 , SCF708/00 , SCF716/00 , SCF706/00 , SCF704/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

Foire aux questions

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien

Paiements

Nous acceptons les modes de paiement suivants:

Visa - payment method
MasterCard - payment method

Assistance

Soutien aux magasins en ligne
Conditions générales
Suivre votre commande
Contactez-nous
À propos de Philips
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Tous droits réservés.

Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.