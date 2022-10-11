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Comment utiliser mon assainisseur UV Philips Sonicare ?

Mis à jour le 11 octobre 2022

Suivez les instructions étape par étape ci-dessous pour savoir comment utiliser votre assainisseur UV Philips Sonicare. L'assainisseur fonctionne uniquement avec des têtes de brosse clipsables. Il ne peut pas être utilisé avec les têtes de brosse Philips Sonicare for Kids. N'oubliez pas de retirer le capuchon de voyage de la tête de brosse avant utilisation.  

1. Branchez l'assainisseur sur une prise secteur alimentée. 

2. Après chaque utilisation, rincez la tête de brosse et secouez-la pour en retirer l'éventuel excès d'eau. 

3. Placez vos doigts dans le renfoncement du couvercle de l'assainisseur, puis tirez pour l'ouvrir. 

4. Placez la tête de brosse sur l'un des deux crochets de l'assainisseur. Orientez les brins vers la lampe. 

5. Fermez le couvercle et appuyez sur le bouton vert marche/arrêt pour sélectionner le cycle de nettoyage UV. L'assainisseur ne fonctionnera que si le couvercle est correctement fermé et s'arrêtera s'il est ouvert. 

Si vous voyez de la lumière par la fenêtre, cela signifie que l'assainisseur est en cours de fonctionnement. Le cycle de l'assainisseur dure 10 minutes et l'appareil s'éteint automatiquement. 

Comment utiliser mon assainisseur UV Philips Sonicare

Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX7400/05 , HX7401/06 , HX7402/02 , HX7403/04 , HX7407/02 , HX7410/07 , HX7411/06 , HX7412/04 , HX7413/05 , HX7417/04 , HX7420/06 , HX7420/07 , HX7421/06 , HX7421/07 , HX7422/03 , HX7422/04 , HX7423/04 , HX7423/05 , HX7427/01 , HX7427/02 , HX7428/09 , HX7428/07 , HX7428/05 , HX7428/04 , HX7417/05 , HX7410/10 , HX7411/08 , HX7412/05 , HX7408/03 , HX7408/04 , HX7408/05 , HX9630/15 , HX9685/03 , HX9601/03 , HX9680/01 , HX9690/05 , HX9610/18 , HX9610/17 , HX9610/16 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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