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Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Mis à jour le 24 June 2026
Les voyants et les bips de votre brosse à dents indiquent quand elle doit être rechargée. Certaines brosses à dents sont dotées d'un seul indicateur, tandis que d'autres en ont trois. Certaines brosses à dents ne sont pas équipées d'un voyant de batterie. Suivez les conseils de charge standard spécifiés dans le manuel d'utilisation.

Vous trouverez ci-dessous la signification des voyants pour chaque modèle :
 

Brosses à dents avec un voyant au-dessus de l'icône de batterie

La brosse à dents est sur le chargeurLa brosse à dents n'est pas sur le chargeur
Aucun voyant alluméEntièrement chargée et en mode veilleVoyant vert continuComplètement chargé
Voyant vert ou blanc clignotantChargeVert clignotantPartiellement chargée  
Voyant vert continuComplètement chargéVoyant orange clignotant et 3 bips Batterie faible
  Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bipsBatterie épuisée
1 voyant de charge

Brosses à dents avec trois voyants au-dessus de l'icône de batterie

La brosse à dents est sur le chargeurLa brosse à dents n'est pas sur le chargeur
Aucun voyant alluméEntièrement chargée et en mode veille3 voyants verts continusComplètement chargé
1, 2 ou 3 voyants clignotantsCharge2 voyants verts continusPartiellement chargée
3 voyants verts continusComplètement chargé1 voyant vert continu Batterie faible
  1 voyant orange clignotant et bipsBatterie épuisée
3 voyants de charge

Brosses à dents avec icône de batterie clignotante

La brosse à dents est sur le chargeurLa brosse à dents n'est pas sur le chargeur
Aucun voyant alluméEntièrement chargée et en mode veilleVoyant vert ou blanc fixeComplètement chargé
Voyant vert ou blanc clignotantChargeVoyant vert ou blanc clignotantPartiellement chargée
Voyant vert ou blanc fixeComplètement chargéVoyant orange clignotant et 3 bips Batterie faible
  Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bipsBatterie épuisée
Indicateur de charge de la batterie clignotant

Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX9912/96 , HX9912/95 , HX9911/78 , HX9911/77 , HX9911/76 , HX9911/75 , HX9911/92 , HX9911/93 , HX9911/90 , HX9911/91 , HX6313/71 , HX6313/72 , HX9914/83 , HX9914/82 , HX9630/15 , HX9924/65 , HX9690/07 , HX6351/41 , HX9690/06 , HX9924/62 , HX9944/12 , HX9944/11 , HX9902/64 , HX9902/65 , HX9902/66 , HX9902/67 , HX9685/03 , HX9601/03 , HX9680/01 , HX9610/18 , HX9610/17 , HX9610/16 , HX9690/05 , HX9957/61 , HX6325/70 , HX9903/61 , HX9903/11 , HX9985/01 , HX9985/48 , HX9924/11 , HX9924/41 , HX9985/08 , HX9985/18 , HX9985/28 , HX9903/21 , HX9903/41 , HX9957/51 , HX9903/01 , HX9924/01 , HX9924/21 , HX9193/04 , HX9193/03 , HX9192/01 , HX9194/08 , HX6321/02 , HX6392/02 , HX6311/07 , HX9170/10 , HX6311/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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