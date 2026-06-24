Les voyants et les bips de votre brosse à dents indiquent quand elle doit être rechargée. Certaines brosses à dents sont dotées d'un seul indicateur, tandis que d'autres en ont trois. Certaines brosses à dents ne sont pas équipées d'un voyant de batterie. Suivez les conseils de charge standard spécifiés dans le manuel d'utilisation.
Vous trouverez ci-dessous la signification des voyants pour chaque modèle :
Qu'indiquent les voyants d'état de la batterie de ma brosse à dents Philips Sonicare ?
Mis à jour le 24 June 2026
Brosses à dents avec un voyant au-dessus de l'icône de batterie
|La brosse à dents est sur le chargeur
|La brosse à dents n'est pas sur le chargeur
|Aucun voyant allumé
|Entièrement chargée et en mode veille
|Voyant vert continu
|Complètement chargé
|Voyant vert ou blanc clignotant
|Charge
|Vert clignotant
|Partiellement chargée
|Voyant vert continu
|Complètement chargé
|Voyant orange clignotant et 3 bips
|Batterie faible
|Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bips
|Batterie épuisée
Brosses à dents avec trois voyants au-dessus de l'icône de batterie
|La brosse à dents est sur le chargeur
|La brosse à dents n'est pas sur le chargeur
|Aucun voyant allumé
|Entièrement chargée et en mode veille
|3 voyants verts continus
|Complètement chargé
|1, 2 ou 3 voyants clignotants
|Charge
|2 voyants verts continus
|Partiellement chargée
|3 voyants verts continus
|Complètement chargé
|1 voyant vert continu
|Batterie faible
|1 voyant orange clignotant et bips
|Batterie épuisée
Brosses à dents avec icône de batterie clignotante
|La brosse à dents est sur le chargeur
|La brosse à dents n'est pas sur le chargeur
|Aucun voyant allumé
|Entièrement chargée et en mode veille
|Voyant vert ou blanc fixe
|Complètement chargé
|Voyant vert ou blanc clignotant
|Charge
|Voyant vert ou blanc clignotant
|Partiellement chargée
|Voyant vert ou blanc fixe
|Complètement chargé
|Voyant orange clignotant et 3 bips
|Batterie faible
|Voyant orange clignotant et 2 séries de 5 bips
|Batterie épuisée