Comment nettoyer mon Philips OneBlade ?

Le nettoyage régulier de votre OneBlade après chaque utilisation permet un fonctionnement efficace, pour un rasage optimal. Pour nettoyer votre appareil, procédez comme suit :
Pour éviter d'endommager votre OneBlade, ne tapotez pas le manche sur le bord du lavabo ou toute surface dure.
Retirez les accessoires de l'appareil et soufflez pour enlever les poils qui restent sur la lame. Allumez votre OneBlade et rincez la lame ainsi que le manche à l'eau tiède.
Rincez les accessoires séparément à l'eau tiède.
Ne séchez pas la lame avec une serviette ou un mouchoir. Laissez votre appareil et ses accessoires sécher à l'air libre. Évitez de retirer les poils coincés dans l'appareil à l'aide d'objets pointus tels qu'une pince à épiler.
Pour plus d'informations sur l'entretien de votre Philips OneBlade, reportez-vous à votre manuel d'utilisation numérique ou contactez-nous.
Remarque : Les accessoires fournis avec votre produit peuvent différer de ceux figurant dans les illustrations ci-dessous. Cependant, les instructions de nettoyage fournies s'appliquent à tous les modèles de OneBlade.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants :QP6652/35 , QP2834/23 , QP6552/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›