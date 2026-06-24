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Comment savoir si mon Philips OneBlade est complètement chargé ?

Les différents modèles de OneBlade communiquent de différentes manières leur état de charge. Reportez-vous aux informations ci-dessous, selon la description qui correspond le mieux à votre modèle.

Remarque : cet article inclut des conseils pour tous les modèles OneBlade. Reportez-vous aux sous-titres pour identifier les informations pertinentes pour votre modèle. Si votre modèle est visuellement différent de celui illustré sur l'image (par exemple, s'il est d'une couleur différente) mais présente les mêmes caractéristiques, les informations restent valables. 

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : QP6652/35 , QP6542/15 , QP6552/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

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