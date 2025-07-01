ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Page d’accueil du soutien

Assistance Philips

Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?

Philips s'engage à préserver l'environnement et la santé de ses utilisateurs. C'est pourquoi tous les produits de soin des cheveux Philips sont exempts d'amiante.

Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP8260/00 , HP8339/00 , HP4666/15 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits  ›

Foire aux questions

Vous recherchez autre chose?

Découvrez toutes les options du soutien Philips

Page d’accueil du soutien