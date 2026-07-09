En quoi consiste la fonction ionisante sur ma brosse coiffante Philips ?

Garantie de 2 ans
L'activation de la fonction ionisante sur votre brosse coiffante ou lisseur Philips permet de générer des ions négatifs qui neutralisent les ions positifs présents dans l'atmosphère. Ce processus de neutralisation scelle la cuticule des cheveux et contribue à réduire les frisottis et l'électricité statique. Vous obtiendrez ainsi des cheveux lisses et brillants, sans frisottis.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : HP8260/00 , HP4997/15 , HP4935/00 .
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