Les applications Philips Sonicare et Philips Sonicare for Kids sont disponibles pour Android et iOS. La liste ci-dessous indique si l'application est disponible dans votre pays.

L'application Philips Sonicare for Kids est disponible au Bélarus. Elle n'est pas disponible en Grèce, au Koweït, au Portugal, en Arabie Saoudite, en Serbie, au Kazakhstan, en Israël, en Turquie et aux Émirats Arabes Unis.