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Pourquoi mon application Philips Sonicare nécessite des autorisations

Mis à jour le 01 July 2026

L'application Philips Sonicare demande votre autorisation pour accéder à des fonctionnalités de votre appareil mobile comme l'autorisation d'accès à la localisation ou l'accès aux contacts. Découvrez pourquoi cela se produit.

Autorisations requises par l'application Philips Sonicare

L'application Philips Sonicare peut vous demander l'autorisation d'accéder aux fonctionnalités suivantes :

  • Services de localisation
  • Identité
  • Calendrier
  • Contacts
  • Fonctionnalité du téléphone
  • Microphone

Services de localisation

L'autorisation donnée pour les services de localisation permet à l'application Philips Sonicare de recevoir automatiquement les informations sur le brossage. L'application Philips Sonicare n'a pas besoin du service de localisation pour fonctionner. Toutefois, les données liées à votre localisation seront utilisées pour trouver un magasin près de chez vous ou pour vous indiquer les coordonnées du Service Consommateurs de votre pays.

Identité

Cette fonctionnalité vous permet d'utiliser votre compte Facebook ou Google+ pour un accès facile.

Calendrier

Cette autorisation vous permet de créer un événement de calendrier avec votre dentiste ou votre spécialiste des soins dentaires. Ces informations sont considérées comme confidentielles et sont uniquement utilisées pour créer vos rendez-vous.

Contacts

Les contacts vous permettent de communiquer vos rapports de progression de brossage à votre dentiste ou à votre spécialiste des soins dentaires grâce à la fonctionnalité Contacts. Ces informations sont considérées comme confidentielles et sont uniquement utilisées pour contacter votre dentiste ou votre spécialiste des soins dentaires.

Fonctionnalités du téléphone

Des autorisations d'appel sont nécessaires pour appeler directement le Service Consommateurs Philips.

Microphone

Des autorisations d'accès au microphone sont nécessaires pour pouvoir lire du son via l'application. L'accès au microphone vous permet également d'utiliser les assistants virtuels comme Siri ou l'Assistant Google pour ouvrir l'application. L'application Philips Sonicare ne permet pas de réaliser des enregistrements avec le microphone.

Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX7427/01 , HX7420/07 , HX7421/06 , HX7421/07 , HX7422/03 , HX7422/04 , HX7423/04 , HX7423/05 , HX7427/02 , HX7410/07 , HX7411/06 , HX7412/04 , HX7413/05 , HX7417/04 , HX7420/06 , HX7428/09 , HX7428/07 , HX7428/05 , HX7428/04 , HX7417/05 , HX7410/10 , HX7412/05 , HX7411/08 , HX3601/01 , HX9690/06 , HX9690/07 , HX9685/03 , HX9601/03 , HX9680/01 , HX9610/18 , HX9610/16 , HX9610/17 , HX9690/05 , HX9957/61 , HX9903/61 , HX9903/11 , HX9985/01 , HX9985/18 , HX9985/28 , HX9985/48 , HX9924/11 , HX9924/41 , HX9985/08 , HX9903/21 , HX9903/41 , HX9924/01 , HX9924/21 , HX9957/51 , HX9903/01 , HX9194/08 , HX9193/04 , HX9193/03 , HX9192/01 , HX6321/02 , HX6392/02 , HX6311/07 , HX6311/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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