Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.