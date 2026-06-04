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Comment enregistrer ma brosse à dents Philips Sonicare ?

Mis à jour le 04 June 2026
Lorsque vous enregistrez une brosse à dents Philips Sonicare, vous pouvez vérifier si des offres spéciales sont proposées. Vous pouvez enregistrer votre brosse à dents via Philips.com ou l'application Philips Sonicare. Vous ne pouvez enregistrer votre brosse à dents via l'application que si vous possédez une brosse à dents compatible avec l'application.

Enregistrez votre produit via Philips.com

Connectez-vous à votre compte MyPhilips ou créez un nouveau compte. Une fois fait, cliquez sur « Enregistrer votre produit » (Register your product) et suivez les instructions.

Enregistrez votre produit via l'application Philips Sonicare

 
  1. Connectez-vous à votre compte MyPhilips dans l'application.
  2. Connectez votre brosse à dents à l'application via Bluetooth®.
  3. Une fois fait, cliquez sur les trois points dans le coin inférieur droit.
  4. Sélectionnez « Mes produits » (My Products) dans le menu.
  5. Cliquez sur « Enregistrer mon produit » (Register my product) et suivez les instructions.

Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX7401/06 , HX7427/02 , HX7427/01 , HX7422/04 , HX7422/03 , HX7421/07 , HX7421/06 , HX7420/07 , HX7420/06 , HX7417/04 , HX7413/05 , HX7412/04 , HX7411/06 , HX7410/07 , HX7407/02 , HX7403/04 , HX7402/02 , HX7400/05 , HX9923/21 , HX9923/01 , HX9923/11 , HX9923/61 , HX9923/41 , HX7428/05 , HX7428/07 , HX7428/04 , HX7428/09 , HX9924/67 , HX9954/74 , HX7408/05 , HX7408/04 , HX7417/05 , HX7410/10 , HX7408/03 , HX7412/05 , HX7411/08 , HX9903/05 , HX9902/74 , HX9902/75 , HX9902/76 , HX9902/77 , HX9903/25 , HX9903/65 , HX9912/96 , HX9912/95 , HX3601/01 , HX9911/77 , HX9911/78 , HX9911/76 , HX9911/75 , HX6471/03 , HX3804/21 , HX9990/31 , HX9911/90 , HX9911/93 , HX9911/92 , HX9911/91 , HX6313/71 , HX6313/72 , HX9990/13 , HX9990/11 , HX9994/12 , HX9914/82 , HX9990/12 , HX9914/83 , HX9990/10 , HX9630/15 , HX6781/02 , HX3412/04 , HX6462/07 , HX6462/06 , HX6462/08 , HX6462/05 , HX9924/65 , HX6211/55 , HX6351/41 , HX9690/07 , HX9690/06 , HX6481/12 , HX6481/13 , HX6452/71 , HX6481/11 , HX9944/11 , HX9944/12 , HX9924/62 , HX9902/64 , HX9902/65 , HX9902/66 , HX9902/67 , HX9685/03 , HX6231/72 , HX9601/03 , HX6231/69 , HX6231/66 , HX6231/65 , HX3281/68 , HX6511/51 , HX9680/01 , HX9610/16 , HX9690/05 , HX9610/18 , HX9610/17 , HX3411/04 , HX3411/05 , HX6711/68 , HX6732/60 , HX9957/61 , HX6911/76 , HX9354/75 , HX9331/43 , HX9371/71 , HX9361/69 , HX9351/57 , HX6325/70 , HX6963/74 , HX9903/61 , HX3211/65 , HX6877/73 , HX6857/43 , HX6871/49 , HX6820/60 , HX3211/62 , HX6827/11 , HX6829/81 , HX9903/11 , HX6888/18 , HX9985/01 , HX6870/41 , HX6810/50 , HX6811/01 , HX6812/01 , HX6815/01 , HX6816/01 , HX6817/01 , HX6857/11 , HX6876/21 , HX6877/21 , HX6964/77 , HX9985/18 , HX9985/48 , HX9924/11 , HX9985/28 , HX9985/08 , HX9924/41 , HX9957/71 , HX9924/21 , HX9957/51 , HX9924/01 , HX6211/05 , HX9903/01 , HX9903/21 , HX9903/41 , HX9903/45 , HX9957/81 , HX9903/15 , HX9192/01 , HX9193/03 , HX9193/04 , HX9194/08 , HX9383/10 , HX9383/76 , HX9383/62 , HX9383/57 , HX9343/10 , HX6582/51 , HX6321/02 , HX9352/10 , HX9372/10 , HX9362/10 , HX9392/05 , HX9332/10 , HX3211/33 , HX3211/03 , HX3211/23 , HX3211/12 , HX8911/02 , HX6211/07 , HX9172/15 , HX6392/02 , HX6631/24 , HX9362/68 , HX6211/96 , HX6211/98 , HX6211/04 , HX6311/07 , HX9170/10 , HX9352/04 , HX5610/00 , HX6512/55 , HX9332/03 , HX9332/12 , HX9332/04 , HX9332/05 , HX6972/10 , HX6311/02 , HX6911/02 , HX6932/10 , HX6511/50 , HX6711/02 , HX5361/29 , HX5752/02 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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