Si vous n'êtes pas sûre de savoir utiliser votre tire-lait manuel Philips Avent, consultez les instructions ci-dessous.
Démontez, nettoyez et stérilisez toutes les pièces avant d'utiliser le tire-lait pour la première fois et après chaque utilisation.
Comment utiliser le tire-lait manuel Philips Avent ?
Mis à jour le 5 juillet 2024
Instructions d'utilisation du tire-lait manuel Philips Avent
Remarque : Utilisez toujours le tire-lait avec le coussin.
- Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et assurez-vous que votre sein est propre.
- Appuyez le corps du tire-lait assemblé contre votre sein. Veillez à bien centrer votre mamelon, pour que le coussin crée un contact hermétique.
- Commencez par appuyer doucement sur la poignée jusqu'à ce que vous sentiez l'aspiration sur votre sein (voir l'illustration ci-dessous). Laissez ensuite la poignée revenir en position de repos. Répétez rapidement cette opération à 5 ou 6 reprises pour déclencher la montée de lait.
Appuyez légèrement sur la poignée.
Remarque : Il n'est pas nécessaire d'enfoncer complètement la poignée. Appuyez dessus tant que vous trouvez la sensation confortable. Même si vous n'utilisez pas toute la puissance d'aspiration que le tire-lait peut générer, votre lait commencera bientôt à monter.
- Lorsque le lait commence à monter, adoptez un rythme plus lent en appuyant sur la poignée et en la maintenant enfoncée pendant un instant avant de la laisser revenir en position de repos. Continuez à suivre ce rythme pendant que votre lait s'écoule. Si votre main fatigue, essayez d'utiliser l'autre main ou passez à l'autre sein.
Mon lait ne s'écoule pas.
Remarque : Ne vous inquiétez pas si votre lait ne s'écoule pas immédiatement. Détendez-vous et continuez l'opération. En repositionnant de temps en temps le tire-lait sur votre sein, vous pouvez favoriser la stimulation de la montée de lait.
- Continuez à tirer votre lait jusqu'à ce que vous sentiez que votre sein est vide.
- Lorsque vous avez fini de tirer votre lait, retirez délicatement le tire-lait de votre sein et dévissez le biberon du corps du tire-lait. Nettoyez les autres pièces utilisées du tire-lait.
Si vous rencontrez toujours des problèmes lors de l'utilisation de votre tire-lait manuel Philips Avent, contactez-nous pour obtenir de l'aide.