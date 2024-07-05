Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et assurez-vous que votre sein est propre.

Lavez-vous soigneusement les mains à l'eau et au savon et assurez-vous que votre sein est propre.

Appuyez le corps du tire-lait assemblé contre votre sein. Veillez à bien centrer votre mamelon, pour