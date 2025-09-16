Assistance Philips Que signifient les symboles sur mon rasoir Philips S9000 ?

Les derniers modèles du rasoir Philips S9000 existent en deux versions différentes. Pour connaître votre version, regardez si les caractères /A ou /B figurent au dos de votre rasoir, comme illustré sur l'image ci-dessous.



Remarque : les illustrations ci-dessous s'appliquent uniquement aux derniers modèles de rasoir S9000. Si vous possédez un ancien modèle S9000 ou un modèle d'une autre gamme de rasoirs, consultez nos autres articles.

Modèle A, menu principal (rasoir éteint) Lorsque votre rasoir est éteint, vous pouvez utiliser le bouton du menu principal (représenté par trois points) pour parcourir le menu. Découvrez ci-dessous la signification des icônes du menu : Batterie : le niveau de batterie actuel de votre rasoir. Évaluation des mouvements : le score de l'évaluation des mouvements de votre dernier rasage. Système de verrouillage : indique si le système de verrouillage est activé ou non. Pour activer ou désactiver le système de verrouillage, maintenez le bouton du menu enfoncé pendant 3 secondes. Appairage Bluetooth : cette icône indique l'état d'appairage Bluetooth de votre rasoir. Remarque : les icônes mentionnées ci-dessus sont uniquement visibles lorsque le rasoir est éteint.

Modèle A, menu principal (rasoir allumé) Lorsque votre rasoir est allumé, appuyez sur le bouton du menu principal pour basculer entre les trois réglages du capteur Pressure Guard. Selon le réglage choisi, l'anneau lumineux de votre rasoir fournit des informations complètes ou partielles sur la pression, ou ne fournit aucune information sur la pression. Modèle A, évaluation post-rasage Si vous avez activé la fonction d'évaluation des mouvements via l'application, le manche du rasoir vous donnera des informations sur vos mouvements et la pression exercée après chaque rasage. Découvrez ci-dessous la signification des icônes de l'évaluation post-rasage : Vous avez effectué suffisamment de mouvements circulaires avec le rasoir et la pression exercée était adaptée. Effectuez davantage de mouvements circulaires lors du rasage. Vous avez exercé une pression trop faible (première image) ou trop forte (deuxième image) lors du rasage.

Remarque : l'anneau lumineux de votre rasoir, s'il est activé, vous sert également d'indicateur de pression. L'application offre des informations plus détaillées. Modèle B Utilisez le bouton du menu principal (représenté par trois points) pour parcourir le menu. Découvrez ci-dessous la signification des icônes du menu : Batterie : le niveau de batterie actuel de votre rasoir. Détecteur de mouvement : vous pouvez optimiser votre expérience de rasage en effectuant le bon mouvement et en exerçant la pression adaptée. Cette option indique la note de votre dernier rasage. Cette note indique si la pression exercée et le mouvement effectué pendant le rasage étaient adaptés ou pourraient être améliorés. Remarque : ce menu s'affiche uniquement après l'activation de cette fonction dans les paramètres de l'application. Système de verrouillage : indique si le système de verrouillage est activé ou non. Pour activer ou désactiver le système de verrouillage, maintenez le bouton du menu enfoncé pendant 3 secondes. Lorsque le verrouillage est activé, la fonction Bluetooth est automatiquement désactivée et votre rasoir passe en mode d'économie d'énergie. Anneau lumineux : vous pouvez désactiver ou réactiver l'évaluation de l'anneau lumineux dans ce menu. Pour ce faire, parcourez les options de menu en appuyant sur le bouton de menu jusqu'à ce que le menu « Light On » (Lumière allumée) ou « Light Off » (Lumière éteinte) s'affiche, puis appuyez sur le bouton menu pendant trois secondes jusqu'à ce que « Light Off » ou « Light On » s'affiche à l'écran. Bluetooth : cette fonction vous permet de dissocier votre rasoir de votre smartphone. Remarque : le menu Bluetooth s'affiche uniquement lorsque votre rasoir est appairé à votre smartphone.

Remarque : les icônes mentionnées ci-dessus sont uniquement visibles lorsque le rasoir est éteint. Que signifient les symboles de notification et d'avertissement de mon rasoir Philips S9000 ? Le manche de votre rasoir peut afficher un symbole de notification ou d'avertissement. Découvrez ci-dessous la signification de chacun de ces symboles, avec des numéros correspondant aux icônes : Batterie faible : la batterie de votre rasoir est faible. Rechargez votre rasoir. Mémoire presque pleine : le stockage des données de votre rasoir est presque plein. Synchronisez votre rasoir avec l'application pour éviter toute perte de données. Nettoyage complet : l'unité de rasage est très sale. Nettoyez soigneusement votre rasoir comme indiqué dans le mode d'emploi avant de le réutiliser. Bloc d'alimentation incorrect : un cordon d'alimentation ou un bloc d'alimentation inadapté est relié au rasoir. Utilisez le cordon d'alimentation ou le bloc d'alimentation fourni avec votre rasoir Philips. Débrancher avant utilisation : débranchez le rasoir du secteur avant l'utilisation. Rappel de nettoyage Quick Clean Pod : nettoyez rapidement votre rasoir dans le Quick Clean Pod. Rappel de nettoyage : nettoyez le rasoir en le passant sous l'eau, comme indiqué dans le mode d'emploi. Nettoyage en cours : le processus de nettoyage dans le Quick Clean Pod est en cours. L'afficheur indique la durée de nettoyage restante en secondes. Nettoyage interrompu : le cycle de nettoyage dans le Quick Clean Pod a été interrompu avant la fin.