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Article Published Date : 17 juillet 2024
Assistance Philips
Comment connecter mes appareils à l'application Baby Monitor+ Philips Avent ?
Mis à jour le 17 juillet 2024
Pour en savoir plus sur les appareils compatibles avec votre application Baby Monitor+ Philips Avent, suivez les instructions ci-dessous pour vous connecter.
Quels sont les appareils compatibles avec l'application Baby Monitor+ Philips Avent ?
L'application Baby Monitor+ Philips Avent est compatible avec les iPhone Apple fonctionnant avec iOS 13 ou une version ultérieure et avec les téléphones Android fonctionnant avec Android 5 ou une version ultérieure.
Connexion de votre appareil à l'application Baby Monitor+ Lorsque vous configurez votre appareil avec l'application Baby Monitor+, l'application vous demande de vous connecter à un réseau Wi-Fi. Si votre mot de passe Wi-Fi contient un espace, l'application affiche un avertissement.
Ce message vous rappelle que vous avez utilisé un espace dans le mot de passe Wi-Fi. Lorsque cela est correct, cliquez sur Suivant pour poursuivre la connexion de votre appareil.
L'application Baby Monitor+ Philips Avent prend-elle en charge plusieurs appareils ?
Vous pouvez connecter plusieurs écoute-bébés à l'application, mais vous ne pouvez visionner la vidéo que d'un écoute-bébé à la fois. Vous recevrez des notifications des autres écoute-bébés connectés. Si vous recevez une notification et que vous appuyez dessus, l'application vous renvoie directement à l'écoute-bébé. Vous pouvez également sélectionner l'écoute-bébé que vous souhaitez afficher dans la liste.
Est-ce que je dois payer un supplément pour utiliser l'application Baby Monitor+ Philips Avent ?
L'application Baby Monitor+ Philips Avent peut être téléchargée gratuitement sur l'App Store ou le Google Play Store.
L'unité bébé peut-elle être retirée de sa station d'accueil et être utilisée avec une alimentation portable ?
Oui, l'écoute-bébé connecté Philips Avent est compatible avec la plupart des sources d'alimentation portables disponibles sur le marché. Pour faire fonctionner l'unité bébé, une sortie d'alimentation d'au moins 5 V/1 A (5 W) est nécessaire, mais les performances d'une source d'alimentation portable peuvent varier. L'unité bébé ne s'allume plus ? Arrêtez d'utiliser la source d'alimentation portable et contactez le fabricant, qui vous mettra en relation avec l'assistance technique et le service clientèle si nécessaire.