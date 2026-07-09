Assistance Philips Quand dois-je remplacer la lame de mon Philips OneBlade ?

Vérifiez le témoin d'usure de votre OneBlade pour déterminer quand remplacer la lame. Lorsque le symbole de remplacement est clairement visible, il est temps de changer la lame. Chaque lame devrait durer environ quatre mois en moyenne, mais cette durée peut varier en fonction de vos habitudes de rasage.



Vous pouvez également suivre l'état de votre lame dans l'application Philips OneBlade.

Conseil : les conseils ci-dessous peuvent varier concernant les lames OneBlade Intimate, car leur outil de protection peut empêcher l'apparition du symbole de remplacement. Chaque lame est conçue pour durer environ quatre mois, mais cette durée varie en fonction de vos habitudes de rasage. Vous devez remplacer la lame si vous constatez une diminution de ses performances.

Indicateur de remplacement Votre OneBlade est doté d'un témoin d'usure de la lame qui devient progressivement visible. Un symbole en forme de flèche apparaît lentement sur la lame à mesure que vous l'utilisez. Lorsque ce symbole (illustré à droite dans l'image ci-dessous) est clairement visible, il est temps de changer votre lame.



Pour certaines lames anciennes, c'est une barre verte (illustrée à gauche dans l'image ci-dessous) qui devient visible, et non une flèche.



Pour des performances optimales, Philips recommande de remplacer la lame tous les quatre mois.



Rendez-vous sur notre Boutique en ligne pour acheter de nouvelles lames pour votre OneBlade. Application Philips OneBlade En plus de vérifier le témoin d'usure, vous pouvez suivre l'état de votre lame en téléchargeant l'application Philips OneBlade. En fonction de vos habitudes de rasage, l'application vous indiquera lorsqu'il est temps de penser à remplacer votre lame.