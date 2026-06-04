Oui, à partir de la version 10.5.0, l'application Philips Sonicare se synchronise avec l'application Santé Apple.
Peut-on synchroniser l'application Philips Sonicare avec l'application Santé Apple ?
Mis à jour le 04 June 2026
Comment configurer l'application Santé Apple pour la synchroniser avec l'application Philips Sonicare ?
Étape 1 :
Téléchargez l'application Philips Sonicare depuis l'App Store Apple, puis démarrez-la.
Étape 2 :
Suivez les étapes indiquées pour utiliser l'application Philips Sonicare et connecter votre brosse à dents.
Étape 3 :
Téléchargez l'application Philips Sonicare depuis l'App Store Apple, puis démarrez-la.
Étape 2 :
Suivez les étapes indiquées pour utiliser l'application Philips Sonicare et connecter votre brosse à dents.
Étape 3 :
- Dans l'application Philips Sonicare, appuyez sur l'icône... en bas à droite de l'écran d'accueil.
- Appuyez sur la section Settings (Paramètres).
- Appuyez sur la section Apple Health settings (Paramètres Santé Apple).
- Suivez les instructions de connexion avec Santé Apple sur cette page.