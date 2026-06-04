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Peut-on synchroniser l'application Philips Sonicare avec l'application Santé Apple ?

Mis à jour le 04 June 2026
Oui, à partir de la version 10.5.0, l'application Philips Sonicare se synchronise avec l'application Santé Apple. 
 

Comment configurer l'application Santé Apple pour la synchroniser avec l'application Philips Sonicare ? 

Étape 1 : 
Téléchargez l'application Philips Sonicare depuis l'App Store Apple, puis démarrez-la.

Étape 2 : 
Suivez les étapes indiquées pour utiliser l'application Philips Sonicare et connecter votre brosse à dents.

Étape 3 : 
  • Dans l'application Philips Sonicare, appuyez sur l'icône... en bas à droite de l'écran d'accueil.
  • Appuyez sur la section Settings (Paramètres)
  • Appuyez sur la section Apple Health settings (Paramètres Santé Apple).
  • Suivez les instructions de connexion avec Santé Apple sur cette page.
Remarque : Il est nécessaire que la brosse à dents soit connectée à Philips Sonicare et que l'application iOS Philips Sonicare soit en cours d'utilisation pour obtenir une synchronisation continue avec l'application Santé Apple. 

Les renseignements sur cette page s'appliquent aux numéros de modèle suivants : HX9923/11 , HX9923/01 , HX9923/41 , HX9923/61 , HX9923/21 , HX9924/67 , HX9954/74 , HX9902/76 , HX9903/65 , HX9902/74 , HX9902/75 , HX9903/25 , HX9902/77 , HX9903/05 , HX9912/96 , HX9912/95 , HX9911/77 , HX9911/78 , HX9911/75 , HX9911/76 , HX9990/31 , HX9911/91 , HX9911/90 , HX9911/92 , HX9911/93 , HX9990/13 , HX9990/11 , HX9990/12 , HX9914/82 , HX9914/83 , HX9990/10 , HX9994/12 , HX9954/64 , HX9924/65 , HX9944/12 , HX9924/62 , HX9944/11 , HX9902/64 , HX9902/67 , HX9902/66 , HX9902/65 , HX9957/61 , HX9361/69 , HX9903/61 , HX9903/11 , HX9985/01 , HX9924/11 , HX9985/08 , HX9985/18 , HX9985/28 , HX9985/48 , HX9924/41 , HX9903/21 , HX9903/41 , HX9903/45 , HX9924/21 , HX9903/15 , HX9957/51 , HX9903/01 , HX9957/71 , HX9957/81 , HX9924/01 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits Cliquez ici pour afficher moins de numéros de produits

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