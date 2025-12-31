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  • Laissez libre cours à votre imagination
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Signage SolutionsAffichage LED

41BDL7539L/00

Laissez libre cours à votre imagination
Sans limites ni frontières. La série Philips L-Line 7000 est une solution d'affichage LED offrant des possibilités infinies sur les plans de la forme et de la taille. Grâce à des raccords discrets et aux diverses tailles disponibles, profitez d'affichages uniques offrant des résultats optimaux, quelle que soit la taille.
Voir tous les avantages

Écran LED pour chaque forme et chaque détail

Laissez libre cours à votre imagination

  • 41''

  • Direct View LED

Disponibles en 3 dimensions

Les fixations brevetées faciles à monter permettent une installation encore plus rapide. Ces éléments en option sont disponibles pour un montage des écrans LED plan, incurvé de forme convexe (177,5/175/172,5 degrés) et angulaire à 90 degrés.

Revêtement et protection contre les infiltrations

Le revêtement résistant à la poussière, à la saleté, aux moisissures et à l'humidité protège ce produit et facilite son entretien. Indice de protection IP30 et certifié contre les infiltrations pour réduire les risques de court-circuit dû à la poussière et à la corrosion.

Connexion dynamique des dalles

Créez un affichage unique de n'importe quelles forme et dimensions en associant des dalles LED Philips L-Line série 7000. Les broches d'alignement flexibles et dynamiques garantissent un ajustement parfait en toutes circonstances, pour une surface d'affichage lisse, aux raccords discrets. Pour plus de commodité et d'efficacité, chaque dalle LED est doté d'ouvertures de chaque côté permettant une connexion câblée polyvalente entre celles-ci et toute connexion d'entrée externe. Il est possible de recourir aux ouvertures situées en haut et en bas de la dalle LED au cas où l'accès ne serait possible que depuis le haut ou le bas de la dalle.

Spécificités Techniques

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