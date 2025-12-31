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Signage SolutionsÉcran Q-Line

65BDL3550Q/00

Exceptionnel
Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line. Cette solution fiable est opérationnelle dès que vous en avez besoin.
Voir tous les avantages

Écran 18/7 facile à configurer.

Exceptionnel

  • 65"

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Ultra HD

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

Lecteur multimédia intégré. Planification simple du contenu USB

Planifiez facilement la lecture de contenu provenant d’un périphérique USB. Votre écran professionnel de Philips sortira du mode veille pour lire le contenu que vous voulez, puis il retournera en mode veille une fois la lecture terminée.

Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

Le basculement FailOver assure que le contenu est toujours en lecture

Dans une salle d’attente ou dans une salle de conférence, ne laissez jamais un écran vide. Le basculement permet à l’écran professionnel Philips de permuter automatiquement entre source principale et secondaire, assurant la lecture du contenu même si la source principale tombe en panne. Il vous suffit de configurer une liste de sources alternatives pour vous assurer que l’écran est toujours actif.

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