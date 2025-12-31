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  • Conduisez en toute tranquillité
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VisionPlus de visibilité

9006PRB1

Conduisez en toute tranquillité
Offrant 30 % de visibilité en plus qu'une lampe standard, les lampes pour éclairage avant Vision produisent, à un prix très compétitif, un faisceau lumineux d'excellente qualité, labellisé Original Equipment Quality (Qualité des pièces d'origine), d'où la garantie d'une sécurité et d'un confort accrus.
Voir tous les avantages

Jusqu'à 30 % de visibilité en plus qu'une lampe standard

Conduisez en toute tranquillité

  • Type de lampe : HB4

  • 12 V, 55 W

  • Jusqu'à 30 % de visibilité en plus

  • Excellent rapport qualité-prix

  • Nombre de lampes : 1

Les lampes Vision produisent 30 % de lumière en plus qu'une lampe halogène standard

Nos solutions d'éclairage offrent un faisceau lumineux puissant et précis d'un rendu optimal. Les lampes Vision produisent un faisceau plus long, pour une sécurité et un confort accrus. Nos solutions d'éclairage sont les meilleures et les plus efficaces du marché car nous savons qu'un éclairage d'excellente qualité peut faire la différence entre la vie et la mort sur la route.

La sécurité routière commence par la visibilité

L'éclairage est une composante essentielle de l'expérience de conduite et le premier et unique facteur de sécurité qui participe effectivement à la prévention des accidents. En améliorant la visibilité globale et l'éclairage sur route, Philips s'engage dans la lutte contre les accidents et la sécurité routière.

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Philips est le choix de la plupart des constructeurs automobiles

Depuis 100 ans, Philips est à l'avant-garde du marché en matière de solutions d'éclairage pour le secteur automobile ; ses innovations technologiques sont aujourd'hui devenues un standard sur les nouveaux véhicules. On estime à l'heure actuelle qu'un véhicule sur deux en Europe et un sur trois dans le monde est équipé de solutions d'éclairage Philips.

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