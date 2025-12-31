Garantie de 2 ans
Plus offert
BDL3230QL/00
32" (81 cm)
Rétroéclairage direct par LED
Full HD
La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.
SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.
Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!
Récompenses
Notation globale