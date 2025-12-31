Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!