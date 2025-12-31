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Signage SolutionsÉcran Q-Line

BDL3230QL/00

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Intensifiez votre affichage
Cet écran produit des images d'une netteté éblouissante, tout en jouant la carte de l'écologie. Ultra-fiable et performant, mais très peu gourmand en énergie, il est parfait pour les projets les plus exigeants.
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avec une solution aux performances et à l'intelligence inestimables

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  • 32" (81 cm)

  • Rétroéclairage direct par LED

  • Full HD

Technologie LED Full HD : des images éclatantes au contraste incroyable

La qualité des images est importante. Les écrans classiques sont de bonne qualité, mais vous attendez plus. Imaginez une précision des détails alliée à une luminosité élevée, à un contraste incroyable et à des couleurs réalistes pour un rendu fidèle des images.

Gérez et contrôlez votre réseau à distance grâce à SmartControl

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SmartControl vous permet de gérer et de contrôler à distance votre réseau d'écrans via des prises RJ45 et RS232C. Affinez facilement tous les paramètres d'affichage, dont la résolution, la luminosité et le contraste, et clonez-les sur l'ensemble de votre réseau.

Gestion de contenu gratuite et facile grâce à SmartCMS

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Système de gestion de contenu gratuit et simple d'utilisation fonctionnant exclusivement avec les écrans d'affichage Philips pour vous permettre de gérer votre contenu d'affichage numérique. Grâce à SmartCMS, vous pouvez créer et programmer votre propre contenu tous les jours durant 24 h. Il vous suffit de constituer votre réseau, de concevoir votre contenu, de programmer votre liste de lecture et la diffusion peut commencer!

Spécificités Techniques

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