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  • Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures
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Plus offert 

Moniteur LCD

BDL4231CS/00

Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures
Maîtrisez vos coûts avec ce moniteur LCD de 107 cm (42") contrôlable via le réseau. Qu'il soit utilisé au sein d'un réseau ou comme écran à usage public, ce modèle intègre une large gamme de fonctions permettant de répondre aux besoins des applications publiques et d'entreprise les plus exigeantes.
Voir tous les avantages

avec logement pour SmartCard

Solution d'affichage novatrice pour applications intérieures

  • 107 cm (42")

  • multimédia

  • HD Ready

Résolution 16/9 WXGA 1 366 x 768 pour un affichage plus net

Le format de l'écran LCD résolution WXGA autorise des affichages de 1 366 x 768 pixels. La résolution WXGA permet de disposer de moniteurs sans entrelacement, offrant de meilleures performances d'affichage et des couleurs plus réalistes.

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

Entrée HDMI numérique pour une connexion Full HD via un câble unique

L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.

Permet de déterminer les paramètres de démarrage à l'aide de SmartControl

En réseau, vous souhaitez pouvoir contrôler les conditions de démarrage de tous les moniteurs lorsqu'ils sont rebranchés ou que l'alimentation secteur est rétablie à la suite d'une coupure de courant. Grâce aux commandes RS232, Smart Control vous permet de choisir entre 4 paramètres : état de l'alimentation, entrée source, volume ou format de l'image. Vous pouvez définir l'état de ces 4 paramètres afin qu'ils soient maintenus tels qu'ils étaient avant la coupure de courant ou qu'ils aient un état particulier quand le téléviseur est de nouveau alimenté.

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