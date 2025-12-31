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Signage SolutionsÉcran Q-Line

BDL4330QL/00

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Informez et captivez grâce au moniteur professionnel HD intégrale Q-Line de Philips. Cette solution fiable peut être installée rapidement, sans équipement additionnel.
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Écran 16/7 facile à installer.

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  • 43 po

  • Rétroéclairage direct par DEL

  • HD 1080p

Gestion du système à distance à partir de CMND

Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faire fonctionner, surveiller et maintenir avec CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d’écrans au moyen d’une connexion locale (LAN). CMND & Control vous permet d’exécuter des fonctions importantes, comme contrôler les entrées et surveiller le statut des écrans, que vous contrôliez un écran, ou 100.

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

CMND & Create. Développez et lancez votre propre contenu

Prenez le contrôle de votre contenu grâce à CMND & Create. Une interface glisser-déposer facilite la publication de votre propre contenu, que ce soit un tableau des spéciaux du jour ou de l’information d’entreprise. Des modèles préchargés et des gadgets logiciels vous assurent que vos photos, vos textes, et vos vidéos seront affichés en un rien de temps.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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