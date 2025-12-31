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Signage SolutionsÉcran pour vidéomosaïque

BDL5588XH/00

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L’écran pour vidéomosaïque X-Line est doté d’un taux de contraste élevé et d’un châssis mince. Son image nette attirera l’attention, aussi bien dans un aéroport que lors d’une conférence.
Voir tous les avantages

Écran polyvalent pour vidéomosaïque.

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  • 140 cm (55 po)

  • Rétroéclairage direct par DEL

  • HD 1080p

  • 700 cd/m²

Le mode mosaïque. Créez des vidéomosaïques 4K de toutes les tailles.

Connectez deux écrans professionnels Philips ou plus pour créer une vidéomosaïque sans recourir à des dispositifs externes. Il suffit d’un seul lecteur pour afficher le contenu sur 4 ou 40 écrans. Le contenu 4K est entièrement pris en charge; si vous affichez ce type de contenu sur quatre écrans, vous obtenez la meilleure résolution point-à-point possible.

Ajoutez la puissance de traitement Android avec le module CRD50 en option

Intégrez un système Android sur puce dans votre écran professionnel Philips. Le module CRD50 optionnel est un dispositif OPS qui offre la puissance de traitement Android sans câbles. Il vous suffit de le glisser dans la fente OPS, qui contient toutes les connexions nécessaires à l'exécution du module (y compris l'alimentation électrique).

Gestion du système à distance à partir de CMND

Prenez le contrôle de votre réseau d’écrans professionnels de Philips. CMND vous permet de gérer, de mettre à jour, de maintenir et de jouer, grâce à une interface conviviale. De l’installation au fonctionnement quotidien.

Spécificités Techniques

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Récompenses

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Notation globale

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