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  • Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
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Body Groomer replacement foilBG2010

BG2010/43

Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps
Tête de rasoir de rechange avec grille pour tondeuse corps Series BG34XX, BG54XX, BG74XX, BG94XX
Voir tous les avantages
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

La marque préférée de soins de toilette électriques pour hommes au monde1

À remplacer tous les 12 mois pour un résultat optimal

Tête de rechange avec grille pour tondeuse corps

  • Système de rasage Triple Protect

  • S'utilise sous la douche

  • À remplacer tous les 12 mois

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Technologie de coupe brevetée pour un contact doux avec la peau

Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Rasage de près et doux avec une précision de 0,2 mm

Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.

100 % étanche pour un rasage pratique, sur peau sèche ou humide

100 % étanche pour un rasage pratique, sur peau sèche ou humide

La tondeuse corps est étanche à 100 % et vous pouvez l'utiliser sur peau sèche ou humide pour une utilisation pratique et un confort absolu à chaque fois. De plus, elle est facile à nettoyer.

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Avis de non-responsabilité

  1. Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024. 