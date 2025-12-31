Garantie de 2 ans
BG2010/43
Système de rasage Triple Protect
S'utilise sous la douche
À remplacer tous les 12 mois
Le système de rasage Triple Protect est doté de dents perlées pour encore plus de confort, de trous en forme de losange pour un rasage sans effort ainsi que d'une grille qui réduit considérablement les irritations cutanées.
Avec une précision de rasage de 0,2 mm, notre technologie de coupe vous offre le rasage de près que vous attendez. La grille de rasoir en forme de losange permet d'obtenir une finition lisse et uniforme, laissant votre peau douce et fraîche.
La tondeuse corps est étanche à 100 % et vous pouvez l'utiliser sur peau sèche ou humide pour une utilisation pratique et un confort absolu à chaque fois. De plus, elle est facile à nettoyer.
Notation globale
Selon un sondage en ligne mené auprès de 16 003 hommes et utilisateurs d’appareils de toilette électriques en 2024.