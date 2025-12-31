Garantie de 2 ans
Plus offert
BRE650/00
Pour les jambes, le corps et le visage
Disques en céramique pour poils fins
4 routines soin du corps
+ 8 accessoires
Notre tête d'épilation est la seule à être fabriquée avec une surface en céramique texturée capable d'arracher les poils, même les plus fins, en douceur, à une longueur 4 fois inférieure à ce qui est possible avec l'épilation à la cire. La rotation du disque est encore plus rapide qu'avant (2 200 tr/min), pour une épilation à une vitesse inégalée.
La tête d'épilation extra-large couvre une plus grande surface à chaque passage pour une épilation plus rapide.
Un design primé * pour éliminer les poils sans effort
Notation globale
IF Design Award 2016