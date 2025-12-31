Garantie de 2 ans
BRE708/00
Utilisable sur peau humide ou sèche
Pour les jambes et le corps
Épilation efficace
3 accessoires au total
Oubliez votre routine d'épilation. Plus besoin d'attendre que les poils repoussent : il élimine des poils 3 fois plus courts que la cire.
Le premier épilateur au monde avec ProGuide et une visibilité à 360° pour une efficacité et une douceur incomparables. ProGuide optimise l'angle d'épilation à 75° pour un résultat irréprochable et tend la peau pour plus de confort. La lumière LED à 360° vous permet de repérer et d'éliminer davantage de poils.
Des résultats rapides et efficaces grâce à la technologie Double Action. Attrape même les poils les plus courts avec ses pinces en céramique. Retient et élimine les poils aussi courts que 0,5 mm. Pas besoin d'appuyer. Glisse en toute simplicité. La lumière LED intégrée révèle le moindre poil. Épilez vos deux demi-jambes en moins de 6 minutes.
Notation globale
vs sans ProGuide.
avec garantie de 2 ans.