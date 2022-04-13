ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

SatinShave Prestige Rasoir électrique 100 % étanche

Plus offert 

Soutien

SatinShave PrestigeRasoir électrique 100 % étanche

BRL180

SatinShave Prestige Rasoir électrique 100 % étanche

Plus offert 

Accéder à la Boutique

Ouvrez une session ou créez un compte

Enregistrez votre produit

Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.

Enregistrer maintenant

Manuels et documentation

Passeport écologique - English (US)

  • PDF fich., 234.4 kB
  • 13 April 2022

Manuel d’utilisation - English (US)

  • PDF fich., 1 MB
  • 20 April 2022

Foire aux questions

Dépannage