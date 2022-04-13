Garantie de 2 ans
Conseils d'experts et inspiration
Inscrivez-vous et économisez
SatinShave Prestige Rasoir électrique 100 % étanche
Plus offert
Soutien
BRL180
Accéder à la Boutique
Ouvrez une session ou créez un compte
Vous avez instantanément accès à des manuels, de l’assistance sur mesure et plus encore. De plus, c’est facile et rapide.
Passeport écologique - English (US)
Manuel d’utilisation - English (US)
Tout (13)
Quand dois-je remplacer la grille de mon rasoir féminin ?
Puis-je utiliser mon rasoir féminin Philips dans le bain ou sous la douche ?
Comment nettoyer mon rasoir féminin Philips ?
Dois-je utiliser mon épilateur ou mon rasoir féminin Philips sur peau sèche ou humide ?
L'utilisation d'une grille de rasage sur tout le corps est-elle sûre ?
Mon rasoir féminin Philips ne charge pas.
Mon rasoir féminin Philips fait beaucoup de bruit.
Mon rasoir féminin Philips ne fonctionne pas
Ma peau est irritée après l'utilisation de mon rasoir féminin Philips Satin