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  • Coupe précise et rapide pour une taille facile
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  • Coupe précise et rapide pour une taille facile
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  • Coupe précise et rapide pour une taille facile
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Beardtrimmer series 3000Tondeuse à barbe

BT3222/14

4.3
| (3) Critiques | 100% recommandent ce produit
Coupe précise et rapide pour une taille facile
Cette tondeuse dotée du système novateur Lift & Trim soulève et élimine les poils bas pour des résultats égaux. De cette façon, vous obtiendrez la barbe de trois jours, la barbe courte ou la longue barbe que vous voulez.
Voir tous les avantages

Lames en titane autoaffûtées

Coupe précise et rapide pour une taille facile

  • Précision de coupe de 0,5 mm

  • Lames avec revêtement en titane

  • Autonomie de 60 min après 1 h de charge

  • Système Lift & Trim

Taille uniformément et saisit les poils bas

Taille uniformément et saisit les poils bas

Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.

Lames très tranchantes pour des résultats encore plus précis

Lames très tranchantes pour des résultats encore plus précis

Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces qu’au premier jour, les lames en acier autoaffûtées avec revêtement en titane offrent une tonte sécuritaire à chaque utilisation.

Pile de plus longue durée

Pile de plus longue durée

Cette tondeuse à barbe utilise la technologie DuraPower pour réduire la friction sur les lames, préserver le moteur et faire fonctionner votre pile quatre fois plus longtemps.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

3

Critiques

100%

recommandent ce produit

3
2
1

21/03/2026

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Beard Trimmer 3000

Love it! J'adore cette nouvelle tondeuse en plus elle est lavable.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal

02/09/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Léger et fonctionnel

+ : Charge rapide, maintien son rendement même après 45 minutes d’utilisation.Ajustement facile de la longueur de coupe. Léger et de maniement facile. - : Enveloppe de rangement trop petite avec fermeture (style zip-lock) a perfectionner.Le loquet se « détache » de l’enveloppe. A remarquer qu’il n’y a pas de contenant pour récupérer les poils coupés: ça tombe direct sur le comptoir.

Avantages

Leger

Inconvénients

Poils partout, pas de réservoir

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

27/05/2021

Canada

Canada

Acheteur vérifié

Excellent produit

Tres bonne tondeuse à barbe. Facile d’ajustement et d’entretien. Précise. Il est à noter que dans mon cas, je la combine à un « One blade » de Philips pour une meilleure precision des contours. Dans mon cas, je recherche des contour définis et rasés de près.

Avantages

Facile d’utilisation et d’entretien

Inconvénients

Dans mon cad écessite un deuxième produit pour le rasage de près et les contours

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe

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