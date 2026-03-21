Garantie de 2 ans
Précision de coupe de 0,5 mm
Lames avec revêtement en titane
Autonomie de 60 min après 1 h de charge
Système Lift & Trim
Idéale pour la repousse, la tondeuse à barbe de Philips est dotée de notre nouveau système Lift & Trim : un peigne soulève et guide les poils au niveau des lames pour obtenir une coupe uniforme.
Conçues pour rester aussi affûtées et efficaces qu’au premier jour, les lames en acier autoaffûtées avec revêtement en titane offrent une tonte sécuritaire à chaque utilisation.
Cette tondeuse à barbe utilise la technologie DuraPower pour réduire la friction sur les lames, préserver le moteur et faire fonctionner votre pile quatre fois plus longtemps.
4.3
sur 5
3
Critiques
100%
recommandent ce produit
RML27
21/03/2026
Canada
Acheteur vérifié
Beard Trimmer 3000
Love it! J'adore cette nouvelle tondeuse en plus elle est lavable.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beard Trimmer 3000 Series BT3660/15 Tondeuse à barbe avec lames 100 % métal
Bert 2021
02/09/2021
Canada
Acheteur vérifié
Léger et fonctionnel
+ : Charge rapide, maintien son rendement même après 45 minutes d’utilisation.Ajustement facile de la longueur de coupe. Léger et de maniement facile. - : Enveloppe de rangement trop petite avec fermeture (style zip-lock) a perfectionner.Le loquet se « détache » de l’enveloppe. A remarquer qu’il n’y a pas de contenant pour récupérer les poils coupés: ça tombe direct sur le comptoir.
Avantages
Leger
Inconvénients
Poils partout, pas de réservoir
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Micthi3000
27/05/2021
Canada
Acheteur vérifié
Excellent produit
Tres bonne tondeuse à barbe. Facile d’ajustement et d’entretien. Précise. Il est à noter que dans mon cas, je la combine à un « One blade » de Philips pour une meilleure precision des contours. Dans mon cas, je recherche des contour définis et rasés de près.
Avantages
Facile d’utilisation et d’entretien
Inconvénients
Dans mon cad écessite un deuxième produit pour le rasage de près et les contours
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 3000 BT3216/16 Tondeuse à barbe