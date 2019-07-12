Garantie de 2 ans
BT7201/15
Pas de 0,5 mm
Lames 100 % métal
60 min d'autonomie pour 1 h de charge
Aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*
Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.
Taillez votre barbe de 3 jours en un seul passage. Notre guide de coupe dynamique innovant soulève chaque poil et le guide jusqu'aux lames en acier inoxydable doublement affûtées, pour une coupe uniforme en un seul passage.
Lames en acier inoxydable conçues pour durer et couper même les poils les plus épais. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement.
Récompenses
2.3
sur 5
3
Critiques
Thomas52
12/07/2019
Canada
Bon produit
Je possédais une tondeuse de la série 7000 depuis plusieurs années. Avec ce nouveau modèle, j'ai mis quelques jours à me familiariser avec la façon de le tenir mais maintenant j'en suis bien satisfait. Il possède de plus un plus grand nombre de longueur de coupe. Le système d'aspiration des poils coupés est très efficace.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Oui, je recommande ce produit
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
Guy 62
13/01/2020
Canada
Belle cochonnerie
Je ne recommande pas ce produit à personne argent gaspillé
Avantages
Y’en a pas
Inconvénients
Brisé facilement
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
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AGT7000
14/06/2019
Canada
Fonctionnait bien jusqu'à bris
Aspirateur pour poil apprécié. Bonne coupe, nécessitant tout de même plusieurs passages pour rasage de barbe d'un jour. Bris des plastiques du bloc de tondeuse rend inutilisable après moins d'un an. Remplacement du bloc coûte le double du rasoir au complet.
Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration
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Testé en laboratoire