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  • Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
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  • Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
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Beardtrimmer series 7000Tondeuse barbe avec système d'aspiration

BT7201/15

2.3
| (3) Critiques

2 Récompenses

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté
Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.
Voir tous les avantages

Le système d'aspiration intégré aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*

Aspiration puissante pour une barbe en toute propreté

  • Pas de 0,5 mm

  • Lames 100 % métal

  • 60 min d'autonomie pour 1 h de charge

  • Aspire jusqu'à 90 % des poils coupés*

Plus de propreté avec le système d'aspiration

Plus de propreté avec le système d'aspiration

Taillez votre barbe, moustache et vos pattes en toute propreté grâce à cette tondeuse. Son système d'aspiration puissant aspire les poils progressivement, pour éviter la corvée de nettoyage.

Soulève et guide les poils pour une coupe uniforme, sans efforts

Soulève et guide les poils pour une coupe uniforme, sans efforts

Taillez votre barbe de 3 jours en un seul passage. Notre guide de coupe dynamique innovant soulève chaque poil et le guide jusqu'aux lames en acier inoxydable doublement affûtées, pour une coupe uniforme en un seul passage.

Lames en acier inoxydable doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Lames en acier inoxydable doublement affûtées pour une coupe plus rapide

Lames en acier inoxydable conçues pour durer et couper même les poils les plus épais. Elles s'auto-affûtent grâce à un système de frottement.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

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Récompenses

  • Award image AWARD-612372
  • Award image AWARD-961262

Notation globale

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2.3

sur 5

3

Critiques

4
3
2

12/07/2019

Canada

Canada

Bon produit

Je possédais une tondeuse de la série 7000 depuis plusieurs années. Avec ce nouveau modèle, j'ai mis quelques jours à me familiariser avec la façon de le tenir mais maintenant j'en suis bien satisfait. Il possède de plus un plus grand nombre de longueur de coupe. Le système d'aspiration des poils coupés est très efficace.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

Oui, je recommande ce produit

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

13/01/2020

Canada

Canada

Belle cochonnerie

Je ne recommande pas ce produit à personne argent gaspillé

Avantages

Y’en a pas

Inconvénients

Brisé facilement

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

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14/06/2019

Canada

Canada

Fonctionnait bien jusqu'à bris

Aspirateur pour poil apprécié. Bonne coupe, nécessitant tout de même plusieurs passages pour rasage de barbe d'un jour. Bris des plastiques du bloc de tondeuse rend inutilisable après moins d'un an. Remplacement du bloc coûte le double du rasoir au complet.

Cet avis a été rédigé pour Beardtrimmer series 7000 BT7201/15 Tondeuse barbe avec système d'aspiration

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  1. Testé en laboratoire