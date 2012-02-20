Production automatique d'une mousse parfaite

Grâce au nouveau cappuccinatore, vous pouvez utiliser votre machine à espresso Saeco comme les professionnels ! Il aspire le lait du réservoir à lait et le mélange à l'air pour produire un lait mousseux à souhait. Ajoutez un espresso savoureux pour déguster un délicieux cappuccino ou latte macchiato !