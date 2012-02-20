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Philips SaecoCappuccinatore (mousseur pour lait)

CA6801/00

Un authentique cappuccinatore italien pour votre Saeco

Rendez votre machine espresso Saeco capable de préparer automatiquement des spécialités à la mousse de lait avec le cappuccinatore CA6801/00 !

Voir tous les avantages

Mousseur à lait automatique pour machines espresso

Un authentique cappuccinatore italien pour votre Saeco

  • pour les machines espresso Saeco

Production automatique d'une mousse parfaite

Grâce au nouveau cappuccinatore, vous pouvez utiliser votre machine à espresso Saeco comme les professionnels ! Il aspire le lait du réservoir à lait et le mélange à l'air pour produire un lait mousseux à souhait. Ajoutez un espresso savoureux pour déguster un délicieux cappuccino ou latte macchiato !

Nouveau design ergonomique

Plus facile à manipuler

Aucune petite pièce à nettoyer

Facile à utiliser, il ne vous demande aucun effort ! Une fois la mousse de lait obtenue, démontez-le en toute simplicité et passez-le au lave-vaisselle.

Spécificités Techniques

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