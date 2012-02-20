Garantie de 2 ans
Plus offert
CA6801/00
Un authentique cappuccinatore italien pour votre Saeco
Rendez votre machine espresso Saeco capable de préparer automatiquement des spécialités à la mousse de lait avec le cappuccinatore CA6801/00 !
pour les machines espresso Saeco
Grâce au nouveau cappuccinatore, vous pouvez utiliser votre machine à espresso Saeco comme les professionnels ! Il aspire le lait du réservoir à lait et le mélange à l'air pour produire un lait mousseux à souhait. Ajoutez un espresso savoureux pour déguster un délicieux cappuccino ou latte macchiato !
Plus facile à manipuler
Facile à utiliser, il ne vous demande aucun effort ! Une fois la mousse de lait obtenue, démontez-le en toute simplicité et passez-le au lave-vaisselle.
Notation globale