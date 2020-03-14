ProduitsSoutien
en/fr

Garantie de 2 ans

Conseils d'experts et inspiration

Inscrivez-vous et économisez

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de l'emballage

Plus offert

Câble USB &gt; micro-USB

DLC2103U/00

1,2 m USB-A &gt; micro-USB

Chargez et connectez votre téléphone avec ce câble USB-A &gt; micro-USB. Il fonctionne avec votre chargeur USB mural ou allume-cigare. Une excellente solution de rechange ou de secours !

Voir tous les avantages

1,2 m USB-A > micro-USB

Un câble de rechange qu'il est intéressant d'avoir sous la main

Emportez-le avec vous, gardez-le sur votre bureau, ou utilisez-le en remplacement d'un câble perdu pour connecter et charger votre appareil en cas de besoin.

Fonctionne avec vos chargeurs USB muraux ou allume-cigare

Fonctionne avec toutes vos sources d'alimentation USB existantes (chargeur mural, allume-cigare ou ordinateur) pour une charge pratique dès que nécessaire.

Spécificités Techniques

Obtenez de l’aide pour ce produit

Trouvez des FAQ, des manuels d’utilisateur et des renseignements et conseils de sécurité

Notation globale

Inscrivez-vous et économisez 15 % sur ​ votre prochaine commande !​

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés

J’aimerais recevoir des offres promotionnelles, adaptées à mes goûts et à mes habitudes, concernant les produits, les services, les événements et les aubaines Philips. Je peux me désinscrire facilement et à tout moment!

  • 15 % de réduction sur votre prochain achat sur Philips.ca​
  • Bénéficiez d'un accès en avant-première à des offres exclusives et bien plus encore !
  • Soyez les premiers informés des nouveautés