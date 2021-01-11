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Câble USB &gt; micro-USB

DLC5203U/00

Câble USB-A &gt; micro-USB tressé haut de gamme

Fonctionne avec votre chargeur USB secteur ou allume-cigare existant doté d'une prise micro-USB. Un câble de rechange ou de secours très pratique !

Voir tous les avantages

Câble USB-A > micro-USB tressé haut de gamme

  • Synchronisation et charge

  • 1 mètre (3,2 pieds)

  • Câble tressé noir

Câble renforcé au Kevlar pour plus de robustesse

Câble de charge renforcé au Kevlar pour plus de robustesse

Test de tension réalisé plus de 10 000 fois

Le câble de charge a fait l'objet d'un test de tension réalisé plus de 10 000 fois, pour une utilisation intensive.

Prend en charge le transfert de données USB 2.0

Prend en charge le transfert de données USB 2.0 haut débit à 480 Mbit/s

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