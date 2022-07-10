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Support de téléphone

DLK3425NB/00

Support magnétique pour voiture

Réglage à 360 degrés grâce à la boule d'orientation. Fixez le support en toute sécurité à la grille d'aération de la voiture. La surface magnétique permet une fixation sûre de votre iPhone. ( iPhone 12 ou 13 avec fixation magnétique)

Voir tous les avantages

À fixer à la grille d'aération de la voiture

Support magnétique pour voiture

  • Grille de ventilation

  • Ventouse magnétique

  • pour iPhone séries 12 et 13

Rotation de 360 degrés pour une utilisation facilitée

Ce support pivote sur 360 degrés, ce qui permet de le positionner à la verticale ou à l'horizontale pour optimiser l'accès à votre appareil et le visionnage de vos contenus.

Branchement rapide et facile

Cet étui présente une partie basse amovible qui vous permet de brancher facilement et rapidement votre appareil tout en assurant sa protection par le reste de l'étui.

Des conversations mains libres grâce à votre casque Bluetooth®

Ce support accueille votre iPhone dans votre voiture et vous permet de parler tout en gardant vos mains libres grâce au casque Bluetooth®.

Spécificités Techniques

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