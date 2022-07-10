Garantie de 2 ans
Plus offert
DLK3425NB/00
Support magnétique pour voiture
Réglage à 360 degrés grâce à la boule d'orientation. Fixez le support en toute sécurité à la grille d'aération de la voiture. La surface magnétique permet une fixation sûre de votre iPhone. ( iPhone 12 ou 13 avec fixation magnétique)
Grille de ventilation
Ventouse magnétique
pour iPhone séries 12 et 13
Ce support pivote sur 360 degrés, ce qui permet de le positionner à la verticale ou à l'horizontale pour optimiser l'accès à votre appareil et le visionnage de vos contenus.
Cet étui présente une partie basse amovible qui vous permet de brancher facilement et rapidement votre appareil tout en assurant sa protection par le reste de l'étui.
Ce support accueille votre iPhone dans votre voiture et vous permet de parler tout en gardant vos mains libres grâce au casque Bluetooth®.
Notation globale