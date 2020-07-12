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Batterie externe USB

DLP7719N/00

Chargeur autonome fin et puissant

Entrée micro-USB et USB-C, sortie double USB-A et USB-C.

Voir tous les avantages

avec un bloc d'alimentation portable de secours

Chargeur autonome fin et puissant

  • 10 000 mAh

  • Double USB

Voyant d'alimentation

Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.

Fonctionne n'importe où, idéal lorsque vous n'avez pas accès à 1 prise secteur

Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

2 ports USB pour charger deux appareils simultanément

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