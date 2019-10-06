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Chargeur autonome d'extérieur

DLP8088NC/00

Chargeur autonome d'extérieur pour le camping et plus encore

Chargeur autonome d'extérieur puissant offrant une grande capacité de 128 000 mAh, pour tous vos appareils. Entrée CA et CC, sortie USB-A (QC) et USB-C (PD), prise secteur. Prise allume-cigare et charge sans fil Qi.

Voir tous les avantages

Charge plusieurs appareils

Chargeur autonome d'extérieur pour le camping et plus encore

  • Sortie CA/CC

  • Ports de charge USB-A et USB-C

  • Charge sans fil Qi

  • QC 3.0 et PD

Sortie CA et CC

Le chargeur autonome d'extérieur fournit une alimentation CA et CC. Utilisez en toute sécurité des appareils électriques fonctionnant avec une alimentation à onde sinusoïdale pure ou chargez votre téléphone portable sur le port de charge USB (USB-A\USB-C).

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Afficheur LCD indiquant l'état de charge

Technologie sans fil Qi

La technologie de charge sans fil Qi équipe la plupart des smartphones et autres appareils mobiles. Les chargeurs sans fil Philips sont compatibles avec les téléphones et autres appareils dotés de la technologie sans fil Qi. Il vous suffit de poser vos appareils sur le plateau pour les charger facilement.

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