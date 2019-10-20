Garantie de 2 ans
Plus offert
DLP8718PC/00
Chargeur autonome fin et puissant
Grande capacité de 10 000 mAh et indicateur LED du niveau de la batterie. Finis les soucis lorsque votre téléphone portable est déchargé. Ce compagnon de voyage idéal alimente tous vos appareils portables.
10 000 mAh
Rose
USB-A et port de charge de type C
Le voyant discret à LED vous informe immédiatement que l'unité est alimentée.
Même si vous ne disposez pas d'un chargeur secteur ou pour allume-cigare, rechargez la batterie de votre appareil grâce à cette batterie externe. Intelligente, elle fournit d'abord l'électricité, ce qui vous permet de la retirer après utilisation, et de bénéficier tout de même d'une batterie chargée.
Le dispositif universel est équipé d'une connexion USB vous permettant d'utiliser des terminaux USB via le câble USB de l'appareil dont vous disposez ou que vous pouvez acheter séparément.
Notation globale